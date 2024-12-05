شباب الأهلي.. «صدارة آسيوية» بالثلاثة

حسم فريق شباب الأهلي صدارته للمجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2، بعدما فاز على ناساف كارشي الأوزبكي 3-2 في المباراة التي جمعتهما، أمس، في استاد راشد بدبي، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، ليثأر شباب الأهلي لخسارته أمام الفريق نفسه في الدور الأول.

ووصل شباب الأهلي إلى النقطة 13 متربعاً في الصدارة، بينما ظل ناساف في المركز الأخير برصيد أربع نقاط، و أحرز أهداف شباب الأهلي ماتيوساو ليما (23) وسردار أزمون (هدفان - 32-34)، بينما أحرز أهداف ناساف، أكمل موزغوفوي (30) وزوران ماروسيك (45+1)، وكان شباب الأهلي قد حسم تأهله إلى الدور المقبل من الجولة الماضية، عقب فوزه على الحسين إربد الأردني بنتيجة 3-2.

شهد الشوط الأول تسجيل الأهداف الخمسة، وكان شباب الأهلي البادئ بالتسجيل عن طريق ماتيو ليما الذي انفراد بالمرمى، ولعب الكرة ببراعة أعلى الحارس، ليعلن عن تقدم شباب الأهلي، لكن ناساف نجح في إدراك هدف التعادل سريعاً من تسديدة رائعة للاعب موزغوفوي، لم يتمكن حارس شباب الأهلي وليد المنهالي من التعامل معها.

ولكن النجم الإيراني، سردار أزمون، كان له رأي آخر سريع فأحرز هدفين في ثلاث دقائق، الأول من تسديدة في المرمى اصطدمت بالدفاع واستقرت في الشباك، والثاني من هجمة منظمة لشباب الأهلي وصلت إلى داخل منطقة الجزاء، ليسدد سردار الكرة في المرمى الخالي من الحارس.

وقبل أن ينهي حكم المباراة الشوط الأول تمكن ناساف من تسجيل الهدف الثاني من انفراد، بعد أن وصلت الكرة للاعب زوران الذي سددها في المرمى وهو على بعد خطوات، لتصبح النتيجة 3-2 لشباب الأهلي مع نهاية الشوط الأول.

ولم يشهد الشوط الثاني أي تغيير، خصوصاً بعدما أجرى الفريقان العديد من التغييرات، ليهبط المستوى الفني للمباراة الذي شهد تسجيل خمسة أهداف.

وحاول كل فريق الوصول إلى مرمى الفريق الآخر، لكن من دون خطورة حتى الدقائق الأخيرة، التي شهدت الدفع بالنجم كارتابيا الذي نشط الخط الهجومي لشباب الأهلي، لتنتهي المباراة بفوز شباب الأهلي بنتيجة 3-2.