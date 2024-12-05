هدف واحد يفصل رحيمي عن لقب الهداف التاريخي للعين في آسيا

بات مهاجم العين، المغربي سفيان رحيمي، على بُعد هدف واحد للانفراد بصدارة الهداف التاريخي لـ«الزعيم» في دوري أبطال آسيا، بعد أن تساوى مع الغاني أسامواه جيان وعمر عبدالرحمن (عموري) بـ18 هدفاً لكل منهم.

وسجل رحيمي هدف التعادل للعين في شباك باختاكور، أول من أمس، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، ليرفع رصيده من الأهداف في النسخة الحالية من البطولة إلى خمسة أهداف، محتلاً المركز الثالث في قائمة ترتيب هدافي المسابقة، خلف مهاجم غوانغجو إف سي الكوري، جاسير اساني، ولاعب يوكوهاما إف مارينوس الياباني، اندرسون لوبيز.

وسجل رحيمي ثلاثة أهداف (هاتريك) في شباك الهلال السعودي، وهدفاً في مرمى الغرافة القطري، وهدفاً في مرمى باختاكور الأوزبكي.

وكان المهاجم المغربي قد تصدّر قائمة هدافي النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا بـ13 هدفاً، موزعة على فرق عدة، إذ سجل هدفين في مرمى آهال التركماني، وهدفين في مرمى الفيحاء السعودي، وهدفاً في نساف قرشي الأوزبكي، وثلاثة أهداف في مرمى النصر السعودي بربع النهائي، ومثلهما في الهلال بنصف النهائي، وهدفين في مرمى يوكوهاما الياباني بالمباراة النهائية.

وخاض سفيان رحيمي برفقة العين 19 مباراة في دوري أبطال آسيا خلال موسمين، وأسهم في 21 هدفاً، من بينها 18 هدفاً سجلها بمفرده، فيما صنع ثلاثة أهداف.

من جانبه، أكد سفيان رحيمي أن فرحته بالأرقام الشخصية التي سجلها مع العين، سواء على صعيد دوري أبطال آسيا أو عبر المنافسة على أفضل هداف في العالم، لم تكتمل، إذ كان يتمنى أن تكون الفرحة مقرونة بضمان تأهل العين إلى الدور الثاني من دوري النخبة.

وقال في تصريحات صحافية بعد مباراة باختاكور: «للأسف تعثرنا بالتعادل، على العكس من سير المباراة، إذ كنا الطرف الأفضل، وأضعنا العديد من الفرص التي كانت كفيلة بحصولنا على النقاط الثلاث، رغم الظروف الصعبة التي تعرضنا لها، سواء بطرد يحيى نادر بعد مرور 55 دقيقة من عمر المباراة، وسوء أرضية ملعب المباراة، وحالة الطقس الصعبة، ورغم هذه الصعوبات قدمنا أفضل ما لدينا، والحظ تخلى عنا بشكل غريب».

وأضاف: «مثل هذه المواجهات تُلعب على تفاصيل صغيرة، لكن مع الأسف كل الظروف كانت ضدنا، لكننا نَعِد جماهيرنا بأن المباراتين المتبقيتين لنا في دوري النخبة ضد الريان القطري والشرطة العراقي سنخوضهما بهدف الفوز».

وأشار: «سنعود أقوى مما كنا عليه في الفترة الماضية، لدينا استحقاقات كل ثلاثة أيام في بطولة الدوري، ونأمل أن تكون جماهيرنا خلفنا لتجاوز الفترة الصعبة».

. سفيان رحيمي رفع رصيده إلى 18 هدفاً في دوري أبطال آسيا متساوياً مع جيان وعموري.