الوصل بطلاً لكأس الإمارات للمياه المفتوحة

أكد رئيس لجنة تسيير الأعمال في اتحاد السباحة، عبدالله الوهيبي، أن بطولة كأس الإمارات للسباحة (المياه المفتوحة) التي أقيمت في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أول من أمس، شهدت تفاعلاً كبيراً من الأندية ومشاركة رائعة من السباحين، وصلت إلى 95 سباحاً من ستة أندية، وهو ما يدل على حرص الأندية على المشاركة والمنافسة خصوصاً في مثل هذه النوعية من السباقات الصعبة في البحر.

وشارك في البطولة أندية الوصل، والفجيرة للفنون القتالية، وأبوظبي للرياضات المائية، والبطائح، وعجمان، ومليحة.

ونجح نادي الوصل في الفوز بفئتَي العمومي والناشئين، فيما فاز الفجيرة بفئة الناشئين تحت 15 عاماً.

وقال عبدالله الوهيبي، لـ«الإمارات اليوم»: «بطولة المياه المفتوحة تُقام سنوياً في أبوظبي، وخلال هذا العام شهدت البطولة مشاركة كبيرة من الأندية وعدد السباحين في مختلف الفئات لمسافات مختلفة في مياه البحر بكورنيش أبوظبي، وتأتي البطولة ضمن التحضيرات للمشاركات المقبلة للمنتخبات في مختلف الفئات».