أرقام الظفرة الفنية تضعه على طريق «المحترفين»

استفاد فريق الظفرة من خسارة العربي في الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وانفرد بالصدارة برصيد 19 نقطة، متقدماً بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه: العربي ودبا، يليهما يونايتد بـ11 نقطة، والفجيرة بـ10 نقاط في صراع حجز إحدى بطاقتَي التأهل إلى دوري أدنوك للمحترفين.

وكان الظفرة قد فاز على «غلف يونايتد» بهدفين نظيفين، وخسر العربي أمام الذيد بهدف دون مقابل، فيما أسفرت نتائج بقية المباريات عن تعادل فريق الإمارات مع الجزيرة الحمراء دون أهداف، وحتا مع «غلف إف سي» 2-2، فيما فاز دبا على مصفوت 2-0، ويونايتد على الحمرية 3-0.

وواصل الظفرة تميّزه فنياً، بامتلاكه أفضل خط دفاع في البطولة، إذ اهتزت شباكه مرتين فقط، كما يعد ثالث أفضل خط هجوم، مناصفة مع يونايتد، ولكل منهما 12 هدفاً.

ويعد الظفرة - إلى جانب دبا - الفريق الذي لم يتذوق طعم الخسارة في البطولة بعد فوزه في ست مباريات، منها أربع على ملعبه واثنتان خارجه، فيما تعادل في واحدة مع ملاحقه دبا على أرض الأخير، واستفاد من نيل ثلاث نقاط دون خوض مباراة «غلف إف سي» الذي اعتبر خاسراً لعدم حضوره إلى الملعب.

ونجح الظفرة في أن يكون الطرف الأفضل في أغلب المباريات التي خاضها، مستفيداً من إدارة داعمة وراعية لخططه الفنية، ومن خبرات وإمكانات ثلاثة لاعبين مواطنين في صفوفه سبق لهم تمثيل المنتخب الوطني، وكانت لهم بصمات في دوري المحترفين وهم: أحمد العطاس (الجزيرة)، وخليل الحمادي (الوحدة)، وريان يسلم (العين)، ومن مدرب ذي خبرة هو الكرواتي الين هورفات، الذي سبق له التدريب في أندية الرديف لفريقَي العين والوصل، إضافة إلى قيادة أندية النصر والخليج والرائد في الدوري السعودي.

الحمادي: الظفرة يمتلك مواصفات «الصعود»

أكد المدرب السابق والمحاضر الدولي، عمر الحمادي، أن البداية القوية لفريق الظفرة، تعكس قيمة الخطط الفنية التي تمهد له خطف إحدى بطاقتَي الصعود لدوري أدنوك للمحترفين، وقال الحمادي لـ«الإمارات اليوم»: «كشفت المواسم الماضية من دوري الدرجة الأولى، أن الفرق التي تنطلق بشكل فني ثابت، وتتفادى التعرّض للخسارات مبكراً، تواكب المنافسة حتى الأمتار الأخيرة، وهذه المواصفات يتصف بها فريق الظفرة، لذلك فهو مرشح قوي للصعود»، موضحاً أن «الفريق تنتظره مباريات قوية ومهمة في الفترة المقبلة، وإذا نجح في نيل أكبر عدد من نقاطها، فإن ذلك سيؤكد قدرته على الصعود».