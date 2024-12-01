رالي دبي الدولي.. الصدارة «برازيلية»

اعتلى السائق البرازيلي لوكاس مورايش برفقة ملاحه أرماند مونليون، الصدارة، أمس، مع ختام منافسات اليوم الثاني للنسخة الثامنة من رالي دبي الدولي المقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والذي يسدل الستار على أحداثه اليوم في مسك ختام جولات بطولة العالم للراليات الصحراوية «الباها» للسيارات والدراجات النارية.

ونجح لوكاس في مواصلة تألقه الذي بدأه أول من أمس في المرحلة الاستعراضية في حتا، بعدما قطع مسار مرحلة (الفطيم تويوتا) بإجمالي زمن بلغ ثلاث ساعات وثلاث دقائق و20 ثانية وخمسة أجزاء من الثانية، متفوقاً بفارق ست دقائق وخمس ثوانٍ عن حامل لقب نسخة العام الماضي السائق القطري ناصر العطية برفقة ملاحه الإسباني بابلو مورينو على متن سيارتهما «تاوروس تي 3 ماكس».

من جهته، اعتمد متصدر بطولة العالم للموسم الحالي البرتغالي جواو فيريرا، برفقة ملاحه فيليبي بالميرو، خطة الابتعاد عن الضغط الزائد والحفاظ على قدرات سيارته «إكس- رايد ميني» لينهي المرحلة بالمركز الثالث بفارق ثماني دقائق و31 ثانية وستة أجزاء من الثانية عن المتصدر لوكاس.

وواصل سائقو فريق «إكس- ريد ميني» تألقهم، باحتلال السائق القيرغيزستاني دينيز كروتوف المركز الرابع، متأخراً بفارق 10 دقائق و13 ثانية عن صاحب المركز الأول.

كما شهدت مرحلة اليوم الثاني (الفطيم تويوتا) التي امتدت بطول إجمالي بلغ 359 كيلومتراً منها 164 كيلومتراً من المراحل الخاصة، مواصلة تألق الدراج البولندي كونراد دابروفسكي على متن دراجته «كيه تي إم» بإنهائه المرحلة في صدارة فئة الدراجات النارية.

وجاءت أفضل النتائج الإماراتية في ثاني أيام الرالي عبر المتسابق عبدالعزيز أهلي الذي حل على متن دراجته «ياماها رابتور» بالمركز الأول في منافسات فئة «الكواد».

البلوشي يقترب من اللقب الثالث

عزز الإماراتي محمد البلوشي «حامل اللقب» في فئة الدراجات النارية حظوظه للفوز بلقب بطولة العالم للمرة الثالثة في مسيرته والثانية على التوالي، بعدما تمكن البلوشي على متن دراجته «ياماها 450 واي زد أف» من إنهاء ثاني أيام «رالي دبي الدولي» في وصافة الترتيب العام، متأخراً بفارق أربع دقائق و46 ثانية وسبعة أجزاء من الثانية، خلف البولندي كونراد دابروفسكي الذي حلق بالصدارة بإجمالي زمن بلغ ثلاث ساعات و13 دقيقة و18 ثانية وخمسة أجزاء من الثانية.