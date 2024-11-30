سفيان رحيمي ينافس على جائزة أفضل مهاجم في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قائمة المرشحين والمرشحات لجوائز «ذا بيست»، التي ستكرم أبرز النجوم والنجمات والمدربين والمدربات لعام 2024، إذ شهدت القائمة دخول اسم لاعب العين، المغربي سفيان رحيمي، ضمن قائمة المرشحين، ليصبح أول لاعب من دوري أدنوك للمحترفين يترشح لنيل هذه الجائزة المرموقة.

وذكر «فيفا» في بيان رسمي أن باب التصويت مفتوح، حيث يشمل مجموعة من الفئات، علماً أنه سيكون للجمهور دور رئيس في اختيار الفائزين والفائزات، حيث سيُوزَّع التصويت بالتساوي بين الجمهور وقادة الفرق والمدربين الحاليين لمنتخبات السيدات والرجال وممثلي وسائل الإعلام، بالنسبة لاختيار أفضل لاعب وأفضل مهاجم وأفضل لاعب وسط وأفضل حارس، وأفضل لاعبة وأفضل حارسة وأفضل مدرب في فئة الرجال وأفضل مدربة في فئة السيدات.

واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم سفيان رحيمي ضمن 22 لاعباً يتنافسون على جائزة أفضل مهاجم في العالم، إذ يتنافس هداف نادي العين مع لاعبين من العيار الثقيل، أبرزهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وإيرلينغ هالاند وكيليان مبابي وهاري كين وفينيسيوس جونيور ولامين يامال ولويس سواريز.

وحقق سفيان رحيمي أرقاماً أسطورية هي الأبرز في مسيرته خلال الموسم الماضي، بعدما قاد العين إلى تحقيق لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخ «الزعيم»، إذ سجل اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً رقماً قياسياً مع العين بإسهامه في 15 هدفاً (13 هدفاً وتمريرتان حاسمتان) في نسخةٍ واحدة من دوري أبطال آسيا، متخطياً حصيلة النجم الغاني أسامواه جيان في 2014.

وسجّل رحيمي في جميع مباريات العين على استاد هزاع بن زايد في البطولة في الموسم الماضي (10 أهداف خلال 7 مباريات)، بما في ذلك سبعة أهداف بالأدوار الإقصائية.

كما حقق اثنتين من الجوائز الفردية، إذ حصد جائزة أفضل لاعب في البطولة الآسيوية، وهداف دوري أبطال آسيا برصيد 13 هدفاً، وبات أكثر لاعب تسجيلاً في تاريخ دوري أبطال آسيا في نسخة واحدة.

في المقابل، قدم سفيان رحيمي نجم منتخب المغرب، أداءً استثنائياً في أولمبياد باريس 2024، حيث حقق العديد من الأرقام القياسية.

وخلال دورة الألعاب الأولمبية التي شهدت إحراز منتخب المغرب للميدالية البرونزية، وهي الأولى في تاريخ المنتخبات العربية، أثبت سفيان رحيمي مكانته كأحد أبرز اللاعبين في تاريخ الأولمبياد، وقدّم رحيمي أداءً مذهلاً، ليبرهن على قوته ويعزز مكانته كأحد أعظم نجوم كرة القدم، ويكتب اسمه بحروف ذهبية في سجل البطولة.

وسجّل رحيمي ثمانية أهداف، ليصبح هداف أولمبياد باريس 2024، كما تساوى مع الأسطورة المصرية مصطفى رياض، بعد 60 عاماً.

وأصبح لاعب العين هو الهداف التاريخي لمنتخب المغرب في الأولمبياد، وأول لاعب عربي وإفريقي يتوّج بجائزة هداف المسابقة.

وتألق رحيمي في جميع المباريات، بعدما أحرز أهدافاً في جميع مباريات البطولة التي خاضها «أسود الأطلس»، وهو إنجاز لم يسبقه إليه أي لاعب عربي، بينما حقق إنجازاً قارياً عالمياً بعدما بات أول لاعب في تاريخ الأولمبياد يسجل في فرق من خمس قارات مختلفة خلال نسخة واحدة.