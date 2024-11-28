الوصل وشباب الأهلي يلتقيان في قمتين متتاليتين.. "سوبر ودوري"

أجرت رابطة دوري المحترفين الإماراتية تعديلا على الجولة العاشرة من بطولة دوري أدنوك للمحترفين، التي تقام على ثلاثة أيام، بتاريخ 14 و15و17ديسمبر المقبل، وتشهد قمة من العيار الثقيل تجمع شباب الأهلي مع الوصل 17 ديسمبر.

وبذلك يلتقي شباب الأهلي والوصل في مباراتين متتاليتين، الأولى في كأس السوبر يوم 13 ديسمبر، والثانية بعد 4 أيام في الدوري.

وتبدأ الجولة العاشرة من البطولة السبت 14 ديسمبر بثلاث مواجهات تجمع العروبة مع عجمان، بني ياس مع البطائح، الشارقة مع الوحدة، وتستكمل الأحد بثلاث مواجهات تجمع دبا الحصن مع كلباء، النصر مع خورفكان، الجزيرة مع العين، ويسدل الستار بقمة أخرى تجمع شباب الأهلي مع الوصل يوم الثلاثاء 17 ديسمبر.