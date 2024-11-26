الشارقة يهزم الاستقلال بثلاثية في«أبطال آسيا 2»

حقق الشارقة فوزا ثمينا على نظيره الاستقلال الطاجيكي بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المواجهة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على استاد الشارقة ضمن الجولة الخامسة لحساب المجموعة الثالثة في«دوري أبطال آسيا للأندية 2» وعزز هذا الفوز من حظوظ الشارقة في حصد بطاقة التأهل إلى الدور المقبل بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط فيما بقي فريق الاستقلال من دون رصيد.



وقدم الشارقة مباراة كبيرة وأستحق الفوز الكبيرة وعوض بذلك الخسارة التي كان قد تعرض لها في الجولة الماضية أمام سباهان الإيراني.



افتتح الشارقة التسجيل في المباراة عن طريق اللاعب لوان بيريرا «21» من تسديدة صاروخية قوية الا أن الفريق الطاجيكي عادل النتيجة عبر لاعبه إهسون بانشانبي بعد مرور ثلاث دقائق فقط.



ونجح عثمان كامارا في وضع الشارقة مجددا في المقدمة بتسجيله الهدف الثاني «30»، فيما أضاف اللاعب كايو لوكاس الهدف الثالث للشارقة «58»من ركلة جزاء.