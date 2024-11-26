الشارقة يرغب في تكرار «سيناريو الذهاب» أمام الاستقلال

يستضيف فريق الشارقة، عند السادسة من مساء اليوم، نظيره الاستقلال الطاجيكي، ضمن الجولة الخامسة لحساب المجموعة الثالثة في «دوري أبطال آسيا 2».

ويسعى «الملك» بقيادة المدرب الروماني، أولاريو كوزمين، إلى تكرار سيناريو مباراة الذهاب، بعدما فاز على الفريق الطاجيكي بهدف نظيف، وتعزيز حظوظه بحصد بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.

يذكر أن الشارقة خسر في الجولة الماضية أمام سباهان الإيراني 1-3، ليتجمد رصيده عند سبع نقاط في المركز الثاني، خلف الوحدات الأردني الذي يتصدر الترتيب بـ10 نقاط، فيما يحتل سباهان المركز الثالث برصيد ست نقاط، ويحل الاستقلال في المركز الأخير دون نقاط.