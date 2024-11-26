لقبان لأبطال الإمارات في بطولة التزلج على الماء

اختتمت، أمس، على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي بطولة الإمارات للتزلج على الماء في جولتها الأولى، بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وشهدت منافسات مثيرة جمعت نخبة من الرياضيين المحليين والدوليين، الذين أبدعوا في تقديم عروض استثنائية في مختلف الفئات، وسط حضور جماهيري لافت، وأجواء حماسية فرضها تفاعلهم مع إبداعات 86 متسابقاً من 23 دولة.

وشهدت المنافسات فوز البطل الإماراتي، سلطان سيف النعيمي، بلقب فئة المتوسطة للرجال - ويكبورد، ونال زميله علي المزروعي لقب فئة المبتدئين للرجال.

من جهته، قال مدير إدارة الرياضات البحرية بالإنابة في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ناصر الظاهري: «البطولة أصبحت منصة مميزة للرياضيين المحليين والدوليين لإظهار مواهبهم في هذه الرياضة المميزة، ونحن فخورون بالتنظيم الرائع».