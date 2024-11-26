الوصل يستهدف «كسر التعادلات» في كربلاء

يخوض الوصل مواجهة مهمة عندما يلتقي مع الشرطة العراقي، في الجولة الخامسة من مباريات مرحلة الدوري لمجموعة غرب آسيا في دوري أبطال آسيا للنخبة، الساعة الثامنة مساء على استاد كربلاء الدولي في العراق.

ويأمل «الإمبراطور» أن يستعيد ذاكرة الانتصارات، بعدما حقق التعادل في آخر أربع مباريات خاضها، بتعادله مع عجمان والجزيرة والوحدة في دوري أدنوك للمحترفين، ومع السد القطري في البطولة القارية.

ويستهدف الوصل تحقيق الفوز ليقطع خطوة كبيرة نحو ضمان التأهل لدور الـ16، إذ يمتلك «الأصفر» في رصيده سبع نقاط في المركز الخامس بلائحة الترتيب، بعدما حقق الفوز في مباراتين على كل من باختاكور الأوزبكي والغرافة القطري، وتعادل مع السد، بينما خسر أمام الأهلي السعودي.

وتُعد مواجهة اليوم، إلى جانب مباراة الفريق أمام الريان القطري يوم الإثنين المقبل، لهما أهمية كبيرة بالنسبة إلى الوصل، حيث إن منافسات البطولة ستتوقف حتى شهر فبراير من العام المقبل، بينما يسعى «الإمبراطور» إلى حسم موقفه من التأهل قبل خوضه مباراتين من العيار الثقيل في الجولتين السابعة والثامنة أمام كل من النصر والهلال السعوديين في الثالث و18 فبراير.

ويفتقد «الفهود» خدمات المدافع المغربي، سفيان بوفتيني، بعد حصوله على البطاقة الحمراء في الجولة الماضية أمام السد، كما سيغيب للسبب نفسه عن المباراة المقبلة أمام الريان، بينما يمتلك المدرب الصربي، ميلوش ميلوييفيتش، قائمة مكتملة الصفوف بأبرز النجوم في الوسط والهجوم.

في المقابل، يدخل الشرطة العراقي اللقاء بهدف تحقيق أول انتصار له في النسخة الجديدة من البطولة، حيث يمتلك الفريق في رصيده نقطتين فقط، بتعادله مع النصر السعودي وباختاكور الأوزبكي، وخسارته من الهلال والأهلي السعوديين.

ويراهن الشرطة على خوض اللقاء على ملعبه وأمام جمهوره، إذ تشهد مباريات الفريق حضوراً جماهيرياً كبيراً، في الملعب الذي يتسع لأكثر من 30 ألف مقعد.