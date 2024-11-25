فوز دبا والجزيرة الحمراء في دوري الدرجة الأولى

فاز فريق دبا على ضيفه الإمارات (الصقور) 3-1، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، رافعاً رصيده الى 16نقطة في المركز الثاني بينما تجمد رصيد حتا عند 5 نقاط في المركز الـ 11.

وسجل أهداف دبا البرازيلي لويس فيليب (13) ومواطنه ديوغو دا سيلفا (79) من ضربة جزاء، و المالي الحساني تامبورا (90+2)، بينما سجل لـ(الصقور) البرازيلي برونو بايو (11).

وبهذه النتيجة صعد فريق دبا للمركز الثالث برصيد 13 نقطة، بينما تراجع الصقور للمركز السابع برصيد 7 نقاط.

وحقق الجزيرة الحمراء فوزا ثمينا عندما تغلب بملعبه على حساب فريق يونايتد بهدفين نظيفين سجلهما البرازيلي لويز فيليب (6)، ولاعب يونايتد مالك اتاندا بالخطأ في مرماه (52).

وبذلك أصبح رصيد الجزيرة الحمراء 6 نقاط في المركز التاسع ويونايتد خامسا برصيد 8 نقاط.