منتخب «رواد» الإمارات يحرز برونزية بطولة العرب للغولف

حصل منتخب «الرواد» الإماراتي للغولف على الميدالية البرونزية في البطولة العربية الـ43 للرجال، والثانية لرواد الغولف، التي احتضنها نادي الزورا للغولف في عجمان ونظمها اتحاد الإمارات للغولف بإشراف الاتحاد العربي، وشهدت مشاركة أكثر من 88 لاعباً مثلوا 12 دولة.

وشهدت منافسات فئة «الرواد» فوز المنتخب المغربي بالمركز الأول، وحلّ ثانياً المنتخب اللبناني.

وضم المنتخب الإماراتي اللاعبين سالم بن دسمال وسعيد المالك وجمال بن مرغوب.

وعلى مستوى بطولة الرجال حافظ المنتخب المغربي على الصدارة، وجاء منتخب الإمارات ثانياً، وقطر بالمركز الثالث.