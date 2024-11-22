التعادل الإيجابي يحسم قمة الوحدة والوصل

خيم التعادل الإيجابي 2-2 على المواجهة التي جمعت الوحدة أمام ضيفه الوصل، اليوم الجمعة، على استاد آل نهيان لحساب المرحلة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين.

وتقدم الضيوف أولاً بفضل رأسية السويسري، هاريس سيفيروفيتش، بعد عرضية مثالية من علي صالح «19»، لكن المالي، براهيما ديارا نجح في العودة بالوحدة إلى المباراة بعد أن أحرز له هدف التعادل، من تسديدة أطلقها من خارج الصندوق، ارتطمت في أحد المدافعين وسقطت من فوق الحارس خالد السناني، «31».

وفي الشوط الثاني استفاد أصحاب الأرض من النقص العددي الذي حل بالوصل بعد طرد اللاعب سردان ميايلوفيتش، بعد تدخل عنيف مع عمر خريبين، ليتمكن روبين فيليب من وضع فريقه في المقدمة بتسجيل الهدف الثاني بعد تمريرة من كيفن أغوديلو «67».

وقبل ست دقائق من النهاية، تمكن الكوري الجنوبي جونغ سيونغهيون، من معادلة النتيجة لمصلحة الوصل بعد ركنية لعبها علي صالح، ارتقى لها جونغ وحولها برأسه في الشباك.

وبتلك النتيجة يبقى الوحدة في المركز الثالث بشكل مؤقت برصيد 15 نقطة، كما ظل الوصل تاسعا برصيد 10 نقاط.