«الأولمبياد الخاص» يحتفي بشركاء برنامج «المجتمعات الصحية»

نظم الأولمبياد الخاص الإماراتي احتفالاً في فندق سوفيتل أبوظبي، كرّم خلاله 11 منشأة حاصلة على تصنيف مقدم رعاية صحية موحدة، اجتاز موظفوها التدريب المتخصص المصمم لتعزيز تجربة أصحاب الهمم في مؤسسات الرعاية الصحية.

كما شهد الحفل، الذي حضره رئيس الأولمبياد الخاص الدولي، الدكتور تيموثي شرايفر، والرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المهندس أيمن عبدالوهاب، توزيع الجوائز على الشركاء الذين دعموا حصول الأولمبياد الخاص الإماراتي على لقب «المجتمع الصحي» هذا العام، البالغ عددهم 38، وتم خلال الحفل تخريج دفعة جديدة من برنامج سفراء الصحة في الأولمبياد الخاص الإماراتي بعد اجتيازهم للتدريب، ليصبحوا دعاة للدمج ولنمط الحياة الصحي.