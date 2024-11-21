105 لاعبين يشاركون في بطولة غرب آسيا لـ «تنس الشباب»

سجل 105 لاعبين ولاعبات من 31 دولة حضوراً لافتاً في بطولة غرب آسيا للشباب، التي ينظمها اتحاد الإمارات للتنس، بإشراف الاتحاد الدولي، على ملاعب نادي الفجيرة، وتأهل فيها لاعبو الصين والهند وإيطاليا وفرنسا وروسيا إلى الدور ربع النهائي.

وتستمر البطولة حتى بعد غد، بمشاركة نجم المنتخب، مروان ناصر يوسف، إضافة إلى عدد من اللاعبين الموهوبين والمميزين.

وتقام البطولة لفئتَي الشباب والشابات تحت 18 سنة، بتصنيف «جي 30»، وتشهد مشاركة لاعبين شباب من أصحاب التصنيفات الدولية، منهم المقدوني حسينوفيج، والفرنسي لوكا نيكولج، والروسي سكفورتوف، والصربي بوتيغ ماتيا.

بدوره، هنأ الأمين العام لاتحاد التنس، ناصر المرزوقي، نادي الفجيرة للتنس بمناسبة الذكرى الـ20 لتأسيسه، مؤكداً أنه يعد من الجهات الرياضية الداعمة للنقلة النوعية لتنس الإمارات، مثمناً جهود النادي في الإسهام بنشر ثقافة ممارسة رياضة التنس محلياً ودولياً، وقال في تصريحات صحافية، إن «البطولة الحالية حققت نجاحاً مبهراً».