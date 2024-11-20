360 مليون يورو القيمة السوقية لدوري أدنوك للمحترفين

بلغت القيمة السوقية لمسابقة دوري أدنوك للمحترفين 360 مليون يورو، طبقاً لأحدث إحصاءات موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في أرقام وإحصاءات الأندية واللاعبين، وذلك مع اقتراب عودة منافسات المسابقة التي تنطلق في الجولة الثامنة غداً، إذ توقفت المسابقة بداية من الثاني من نوفمبر الجاري، نظراً إلى مشاركة أندية الإمارات في دوري أبطال آسيا، وخوض المنتخب الوطني لتصفيات كأس العالم 2026، وتُعد القيمة الحالية للمسابقة هي المرة الثالثة كأعلى قيمة منذ انطلاقة الموسم الجاري بنهاية شهر أغسطس الماضي، إذ بلغت حينها 352 مليون يورو، ثم 373 مليون يورو في منتصف أكتوبر الماضي.

وكان أعلى ارتفاع للقيمة السوقية للمسابقة قد بلغ 375 مليون يورو، وذلك مع انطلاقة الجولة السابعة قبل أن تنخفض مع توقف المسابقة.

وعلى صعيد اللاعبين حافظ لاعب الجزيرة، نبيل فقير، على صدارته لأعلى اللاعبين قيمة سوقية بتسعة ملايين يورو، يليه لاعب شباب الأهلي، سردار أزمون، بسبعة ملايين ونصف المليون يورو، وبالقيمة نفسها جاء لاعب العين، سفيان رحيمي.