المنتخب يستأنف تدريباته قبل لقاء قطر.. الأولوية لمعالجة الثغرات

استأنف المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته استعداداً للمواجهة المرتقبة مع نظيره القطري بعد غدٍ، على استاد آل نهيان في أبوظبي، ضمن الجولة السادسة للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وسيكون على رأس أولويات الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، محافظة اللاعبين على جاهزيتهم العالية، والعمل على معالجة أوجه القصور والثغرات والنقاط السلبية التي ظهرت في المباراة الأخيرة أمام قيرغيزستان التي انتهت بفوز «الأبيض» بثلاثية نظيفة، فضلاً عن الاطمئنان على الحالية البدنية لبعض اللاعبين الذين كانوا يشكون الإصابة، مثل المدافع خليفة الحمادي الذي تم سحبه من الملعب خلال المباراة، بعدما شعر ببعض الآلام.

ويتصدر المنتخب الإيراني ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، فيما يحل المنتخب الأوزبكي في المركز الثاني بـ10 نقاط، و«الأبيض» الإماراتي ثالثاً بسبع نقاط، متساوياً مع المنتخب القطري الذي يحل في المركز الرابع.

وكان بينتو قد اجتمع مع اللاعبين عقب مباراة قيرغيزستان، وبدا مرتاحاً للنتيجة والأداء، بعدما أدى كل لاعب الواجبات والمهام الفنية التي طلبها منه، ما قاد إلى الانتصار الثمين.

وتضم قائمة المنتخب الحالية 26 لاعباً، هم: خالد عيسى وحمد المقبالي وعلي خصيف وعدلي محمد في حراسة المرمى. ومحمد العطاس وخالد الهاشمي وكوامي كويدو وخليفة الحمادي وزايد سلطان وخالد الظنحاني وفارس خليل وعبدالله إدريس في الدفاع. وماجد راشد ويحيى نادر وماكنزي هانت ومحمد عباس وطحنون الزعابي وعصام فايز وماركوس ميلوني ويحيى الغساني وحارب عبدالله وفابيو دي ليما وفهد بدر في الوسط. وبرونو أوليفيرا وجونيور نيداي وكايو كانيدو في الهجوم.

• المنتخب يستعد لمواجهة قطر بعد غدٍ في الجولة السادسة من تصفيات المونديال.