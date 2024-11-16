مريم الزيودي: الفوز بـ «جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة» دافع للإنجازات العالمية

وصفت لاعبة المنتخب الوطني البارالمبي ونادي خورفكان للمعاقين، البطلة الإماراتية البارالمبية مريم الزيودي، فوزها بفئة أفضل رياضية بارالمبية، ضمن جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة 2024، بالإنجاز الأفضل بمسيرتها الرياضية، وأنه دافع لمواصلة التميز وإحراز إنجازات جديدة تسهم من خلاله في رفع علم الإمارات على منصات التتويج الدولية.

جاء ذلك تزامناً مع الحفل الذي نظمته أخيراً أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

وقالت الزيودي لـ«الإمارات اليوم»: «أشعر بالسعادة الغامرة لهذه الجائزة المميزة، وهي أول جائزة تقديرية مميزة في حياتي الرياضية، والسعادة الأكبر أنها ضمن فئات جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، وهي الجائزة التي ستكون بمثابة دافع كبير وجديد بالنسبة لي لتحقيق طفرة نوعية في مجال العمل الرياضي كلاعبة، وكذلك مساهمة فاعلة في نشر ثقافة ممارسة الرياضة في صفوف المرأة عموماً وأصحاب الهمم».

وأضافت: «سعيدة بشكل مميز بدعم الإعلام لي والوسط الرياضي عموماً، وهي رسالة إلى أخواتي اللاعبات أن التميز يتبعه تكريم وإشادة، وهو ما علينا استثماره دائماً».

وكانت اللاعبة مريم الزيودي حلت في المركز الرابع في بارالمبياد باريس 2024 سبتمبر الماضي في منافسات ألعاب القوى محققة إنجازاً مميزاً للإمارات وللمرأة المواطنة عالمياً.

وتطرقت الزيودي مجدداً إلى طموحها بأن تحصل على وظيفة للعمل قريباً من مكان سكنها في مدينة دبا، خصوصاً أن لديها شهادة جامعية، لتعيش السعادة سعادتين، على حد تعبيرها، وتردّ الفضل لعائلتها التي دعمتها ووقفت معها وشجعتها على الرياضة والفوز بها.

وأكدت أن قبولها العمل في مكان بعيد عن نادي خورفكان للمعاقين يعني أنها ستترك ممارسة الرياضة، وهذا شيء لا يمكن التضحية به.

وكشفت أنها تستعد بقوة للمشاركة المقبلة في بطولة فزاع الدولية التي ينظمها نادي دبي لأصحاب الهمم، وبطولة ملتقى الشارقة الدولي التي ينظمها نادي الثقة للمعاقين، إضافة إلى الاستحقاقات الدولية مع المنتخب الوطني.