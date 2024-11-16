فابيو ليما: الجمهور سيلعب دوراً كبيراً في مواجهة «العنابي»

أبدى لاعب المنتخب الوطني، فابيو ليما، سعادته بالفوز الذي حققه «الأبيض» على قيرغيزستان بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الخامسة من المرحلة الثالثة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، مؤكداً أن الجمهور سيلعب دوراً كبيراً في المواجهة المرتقبة التي سيخوضها الفريق الثلاثاء المقبل مع قطر.

وقال ليما لـ«الإمارات اليوم»: «نشكر الجمهور على حضوره ودعمه للاعبي المنتخب الوطني في مباراته أمام قيرغيزستان»، مضيفاً: «سعداء بأننا حققنا انتصاراً مهماً أعاد الفريق إلى الطريق الصحيح في تصفيات كأس العالم 2026، بينما نأمل أن يحضر الجمهور بقوة في المباراة المقبلة في الجولة السادسة أمام قطر على استاد آل نهيان في نادي الوحدة».

وأضاف: «دور الجمهور مهم جداً، حيث إنه يعد أكبر دافع للاعبين لتقديم كل ما لديهم، إذ إن المباراة لن تكون سهلة أمام منافس قوي يسعى أيضاً إلى تحقيق الفوز».

وتابع: «لعبنا أمام قطر في مرحلة الذهاب وحققنا الفوز في الدوحة، ولدينا رغبة في تكرار الانتصار، لكن ذلك لن يتحقق إلا بالتركيز واللعب بأفضل طريقة ممكنة، وتجنّب ارتكاب الأخطاء».

وتحدّث عن أهمية الفوز على قيرغيزستان، وقال: «انتصار مهم جداً، خصوصاً أننا لم نحقق الفوز في المباريات الثلاث الماضية بتعادلنا مع كوريا الشمالية، وخسارتنا أمام إيران وأوزبكستان، لذلك كان من المهم أن نحقق هذا الانتصار الذي جاء في توقيت جيد قبل مواجهة أخرى صعبة، ستحدد نتيجتها بشكل كبير حظوظ الفريق في المنافسة على بطاقات التأهل لكأس العالم 2026».

وأردف: «الأمر الجيد هو أننا لعبنا بطريقة ممتازة في الشوط الأول، كما أننا عندما لعبنا على الهجمات المرتدة في الشوط الثاني نفّذناها بشكل جيد، لذلك هناك العديد من الإيجابيات حدثت في مباراتنا أمام قيرغيزستان، لكن علينا أن نغلق ملف هذه المباراة، لأنه لا وقت للاحتفال أو الفرحة بهذا الفوز، وعلينا أن نبدأ مباشرة الاستعداد لمواجهة قطر».

ورداً على سؤال حول رأيه في مردوده مع الفريق، قال: «سعيد جداً بمشاركتي أساسياً في المباراة، ولاشك في أنني أعمل دائماً على تقديم كل ما لديّ، إذ إنني فخور باللعب مع منتخب الإمارات، وسأقاتل دائماً من أجل خدمة الفريق ومساعدته على تحقيق الانتصارات، وأتمنّى أن يحالفنا التوفيق بالتأهل إلى مونديال 2026 في أميركا والمكسيك وكندا».

واختتم تصريحاته مشدداً على أن الفريق جاهز لمواصلة الانتصارات أمام قطر، وقال: «سنقدّم كل ما لدينا في المباراة المقبلة، حيث نلعب على ملعبنا وأمام جمهور (الأبيض)، وأرى أننا إذا لعبنا بالروح القتالية نفسها والتركيز الذي ظهرنا عليه في مباراة قيرغيزستان، فستكون حظوظنا كبيرة في تحقيق الفوز على قطر».

فوز قطر على أوزبكستان خدم «الأبيض»

تحدّث فابيو ليما عن فوز قطر على أوزبكستان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وقال: «بالتأكيد هذه النتيجة خدَمَتنا، حيث إنه كان المهم أن يتعثّر منتخب أوزبكستان، حتى لا يبتعد في سباق المنافسة على المركزين الأول والثاني، بينما حافظ منتخب قطر، في الوقت نفسه، بقوة على حظوظه في المنافسة، والأهم هو أن نركز على أنفسنا ونحقق الفوز في مبارياتنا، دون النظر إلى نتائج المنتخبات الأخرى التي معنا في المجموعة الأولى».