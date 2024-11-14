محمد العطاس: لا نفكر في مباراة قطر قبل تجاوز قيرغيزستان

قال لاعب المنتخب الوطني، محمد العطاس، إن تحضيرات اللاعبين جيدة لهذه المرحلة المهمة من تصفيات كأس العالم 2026، مشدداً على أن الفريق لا يفكر في مواجهة قطر، وتركيزه منصبّ على تحقيق الفوز في المباراة التي سيخوضها أمام قيرغيزستان.

وأوضح: «سنعمل على تقديم كل ما لدينا، ولا يوجد لاعب لا يرغب في تحقيق الفوز، نحن نتبع تعليمات المدرب، وتركيزنا كبير من أجل تعديل وضع المنتخب في تصفيات كأس العالم».

واختتم: «نخوض كل مباراة بشكل منفصل، وعلينا أن نركز فقط في مباراة قيرغيزستان، قبل أن نبدأ الاستعداد لمواجهة قطر الثلاثاء المقبل».