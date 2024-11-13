«يد الشارقة» تخسر أمام الكويت الكويتي في بطولة الأندية الآسيوية

تلقت شباك فريق الشارقة لكرة اليد هدفاً في الثواني الثلاث الأخيرة، ليخسر الفريق بصعوبة أمام منافسه الكويت الكويتي بنتيجة (29-30)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، في منافسات المجموعة الأولى لبطولة الأندية الآسيوية الأبطال في نسختها الـ 27 التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، وتمتد حتى 23 نوفمبر الجاري.

ويلعب الشارقة في المجموعة الأولى التي تضم بجواره الكويت الكويتي والريان القطري والشباب البحريني، فيما تضم المجموعة الثانية خمس أندية هي: الدحيل القطري والخليج السعودي وكاظمة الكويتي وأهلي سداب العماني ومس كرمان الإيراني.

ويلتقي الشارقة في الثامنة من مساء يوم غدٍ الريان القطري، على أن يختتم يوم 16 الشهر الجاري مشواره في دوري المجموعات بلقاء الشباب البحريني.