وليد عباس: «قيرغيزستان وقطر» أهم مباراتين لـ «الأبيض»

أكد قائد فريق شباب الأهلي حالياً ولاعب المنتخب الوطني السابق، وليد عباس، أن المنتخب الوطني يخوض أهم مباراتين في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، عندما يواجه قيرغيزستان وقطر في فترة التوقف الدولي الحالي، مشيراً إلى أهمية الفوز من أجل الصراع والبحث عن البطاقة الثالثة في المجموعة، ومواصلة مشوار الصعود إلى كأس العالم.

ويخوض المنتخب الوطني مباراتين من العيار الثقيل أمام قيرغيزستان وقطر خلال التوقف الدولي الحالي، والبداية من قيرغيزستان غداً، ثم يواجه المنتخب القطري 19 نوفمبر، والمباراتان تقامان في الإمارات.

ويحتل المنتخب المركز الثالث ضمن المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية برصيد أربع نقاط، وهو عدد نقاط قطر نفسه في المجموعة التي يتصدرها منتخبا إيران وأوزبكستان برصيد 10 نقاط، وضمنا بشكل كبير الصعود والتأهل المباشر نظراً إلى فارق النقاط.

وقال وليد عباس (39 عاماً) لـ«الإمارات اليوم»: «يخوض المنتخب الوطني أهم مباراتين في التصفيات، ويجب أن يحقق الفوز بحثاً عن إحدى بطاقات الصعود، كل شيء ممكن والمنتخب يملك عناصر جيدة وقادرة على العودة، خصوصاً في مباراتي قيرغيزستان وقطر، وينقص المنتخب التوفيق والتركيز وثبات التشكيل في المباريات، ما قد يعطي نتائج إيجابية الفترة المقبلة، وقادرون على بناء قاعدة جيدة من اللاعبين بما يملك، خصوصاً بعد تجنيس عدد من اللاعبين الشباب، ما قد يعطي أفضلية في المستقبل القريب للفريق».

وعن فريق شباب الأهلي في بطولة الدوري هذا الموسم قال: «شباب الأهلي يضم نخبة من اللاعبين، ونملك كل شيء للفوز بالألقاب، وبإذن الله نعدُ جمهور شباب الأهلي بحصد الألقاب الموسم الحالي، ونجحنا في تحقيق ستة انتصارات ببطولة الدوري والوصول إلى الصدارة بعد الفوز على فريق الشارقة الذي يضم مجموعة رائعة من اللاعبين، لكن كان هدفنا تحقيق النقاط الثلاث، وهو ما حدث».

وأضاف: «من الطبيعي أن نواجه صعوبات في الموسم، والبداية كانت أول خسارة في أوزبكستان، لكن الخسارة تساعد على إعادة ترتيب الفريق وتنظيمه من جديد، وهو ما حدث بالفعل، ونجحنا بعد ذلك في الظهور بالشكل الذي يتمناه الفريق، ومن الصعب الحديث عن التتويج بلقب الدوري من الآن، فمازلنا في بداية الموسم والمشوار طويل، لكن بشكل عام الفريق يملك كل الإمكانات التي تؤهله للفوز بالألقاب».

. ما ينقص المنتخب هو التوفيق والتركيز وثبات التشكيل في المباريات، ما سيعطي نتائج إيجابية في الفترة المقبلة.