خريبين يتفوق على سردار في جائزة أفضل لاعب

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، الفائزين بجوائز الأفضل في شهر أكتوبر الماضي بدوري أدنوك للمحترفين، لفئات أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب.

فاز بجائزة أفضل لاعب عمر خريبين لاعب الوحدة متفوقاً على سردار آزمون (شباب الأهلي)، وبرونو دي أوليفيرا (الجزيرة)، وجيليرمي بالا (شباب الأهلي)، ومحمد ربيع (الجزيرة).

فيما حصل على جائزة أفضل حارس مرمى، محمد الشامسي، حارس الوحدة، متفوقاً على عبدالله يوسف (العروبة) وعلي خصيف (الجزيرة).

كما تُوج بجائزة أفضل مدرب، روني ديلا، المدير الفني للوحدة متفوقاً على باولو سوزا (شباب الأهلي) والحسين عموتة (الجزيرة).