سالم عبدالرحمن يتقلّد ذهبية العرب في الشطرنج

أحرز لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة للشطرنج، الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، المركز الأول في بطولة الشطرنج السريع ضمن منافسات البطولة العربية للفردي للرجال والسيدات للشطرنج، التي ينظمها الاتحاد العربي للعبة بضيافة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة، من أصحاب الألقاب العربية والدولية من 18 دولة.

وحسم البطل الإماراتي اللقب بعدما تصدّر الترتيب العام برصيد 5.5 نقاط من أصل سبع جولات، متساوياً مع ثلاثة لاعبين، هم: الجزائري بلال بالحسن، والمصري أدهم فوزي، والسوري مازن فندي، إذ نال البطولة بأفضلية كسر التعادل. وفي منافسات السيدات فازت المصرية جوي روماني بالمركز الأول، بعدما سجلت 6.5 نقاط متساوية مع مواطنتها شاهندة وفا التي جاءت في المركز الثاني، وأحرزت لاعبة المنتخب الوطني ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، روضة السركال، المركز الثالث، بعدما جمعت خمس نقاط.

ورفع لاعبو ولاعبات الإمارات رصيدهم إلى خمس ميداليات ملونة، منها ذهبية وفضية للاعب سالم عبدالرحمن في الشطرنج الخاطف والسريع، وفضية وبرونزيتان للاعبة روضة السركال في السريع والخاطف، وبرونزية للاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، عنود عيسى، في الشطرنج الخاطف.

من جهتها، أكدت عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشطرنج رئيسة اللجنة النسائية، خلود الزرعوني، أن «البطولة حققت مكاسب عدة على المستويات الفنية والتنظيمية والإدارية، من خلال ضيافة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج للحدث العربي، وبمشاركة قياسية للاعبين من حاملي الألقاب الدولية، ما وفّر احتكاكاً قوياً للاعبين واللاعبات المواطنين مع مدارس مختلفة وأيضاً زيادة التصنيف الدولي لهم».

وقالت في تصريحات صحافية: «كانت هناك مكاسب أخرى إضافية من البطولة تخصّ مشاركة حكامنا في البطولة، وزيادة خبراتهم في إدارة المباريات الدولية».