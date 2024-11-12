5 بطلات في منتخب الشراع يبحثن عن إنجاز عربي

يغادر وفد منتخب الفتيات لرياضة الشراع الحديث إلى المنامة، اليوم، للمشاركة في منافسات البطولة العربية الأولى للسيدات التي تستضيفها البحرين حتى السبت المقبل.

وتضم قائمة المنتخب خمس لاعبات، هن: ضحى البشر وكاميليا القبيسي اللتان ستشاركان في منافسات فئة (الكا 6)، ومروة الحمادي واليازية الحمادي (فئة الكا 4)، فيما تشارك البطلة مدية خالد النيادي في منافسات (أوبتسمت).

وتخوض بطلات الإمارات الحدث المرتقب بطموح المنافسة وتحقيق الإنجازات، بعد التألق اللافت الذي أظهرنه في المشاركات الرسمية والملتقيات الدولية، إذ أثبتن علو كعبهن وجدارتهن في الكثير من البطولات العربية، ومن بينها دورة الألعاب العربية الـ15 في الجزائر، التي حققن فيها ثلاث ميداليات برونزية عبر ضحى البشر (الكا 6)، ومدية النيادي (برونزيتا أوبتمست)، والبطولة العربية الـ16 للمنتخبات التي حصلت فيها البطلة ضحى البشر على الميدالية الذهبية.

يُذكر أن البطولة العربية للشراع للفتيات تُعد الأولى من نوعها على مستوى الفتيات، وتشهد مشاركة ثمانية منتخبات عربية، يتقدمها منتخب الإمارات الذي ينافس منتخبات البحرين (البلد المستضيف) والكويت وعُمان والجزائر، وتونس والعراق ومصر.