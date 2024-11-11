37 ألف مشارك في «تحدي دبي للدرّاجات الهوائية»

بتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بتحويل دبي إلى مدينة صديقة للدرّاجات الهوائية، وتعزيز مكانتها واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم ووجهة مفضلة للعيش والعمل على مستوى العالم، انطلقت، صباح أمس، منافسات الدورة الخامسة من «تحدي دبي للدرّاجات الهوائية»، إحدى أبرز فعاليات «تحدي دبي للياقة» على مسارين مختلفين يمران بين أبرز وأشهر المعالم في دبي.

واستقطب سباق «تحدي دبي للدرّاجات الهوائية» 2024، الذي يعكس التزام مجتمع دبي بالتحول إلى أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً، عدداً قياسياً من المشاركين بلغ 37 ألفاً و130 دراجاً من الهواة والمحترفين من مختلف الأعمار من المواطنين والمقيمين والزوّار، الذين حصلوا على فرصة مميزة لمشاهدة معالم دبي الشهيرة، حيث تحوّل شارع الشيخ زايد ووسط المدينة إلى مسار واسع للدراجات، مع استضافته لـ«تحدي دبي للدراجات الهوائية» برعاية «دي بي وورلد»، الذي يمثل أكبر فعالية لركوب الدرّاجات في المنطقة.

وأتيحت للدرّاجين هذا العام فرصة الاختيار بين مسارين متميزين، الأول كان مناسباً للعائلات بطول أربعة كيلومترات في وسط مدينة دبي - عبر بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، مروراً بدبي أوبرا وبرج خليفة، والثاني بطول 12 كم على شارع الشيخ زايد، مروراً ببرج خليفة ومتحف المستقبل وقناة دبي المائية.

كما أتاح التحدي للمشاركين المحترفين الفرصة لإظهار مهاراتهم عبر تحدي جولات السرعة الممتع في فترة الصباح، من خلال الالتزام بالحفاظ على متوسط سرعة يبلغ 30 كم/ساعة، وبمجرد الانتهاء من هذه الجولات، توجّه المشاركون لقضاء وقت ممتع مع أفراد العائلة والأصدقاء والمشاركة في السباق الرئيس.

وشاركت الأميركية تايلور سبيفي، وهي واحدة من أفضل لاعبات الترايثلون المحترفات والحائزة الميدالية الفضية في الترايثلون في أولمبياد باريس 2024، وصفية الصايغ، التي مثلت الإمارات في أولمبياد باريس في سباق الدراجات، في مسار بطول 12 كم، تعبيراً عن شغفهما باللياقة البدنية، كما جاءت تايلور لدبي لحضور الجولة النهائية لبطولة دبي العالمية للترايثلون T100 في «ميدان» يومَي 16 و17 نوفمبر.

وشاركت سيارات شرطة دبي ودراجون من «طلبات» في الاحتفالات قبل السباق، كما استمتع الدراجون بالأجواء الموسيقية التي أشرف عليها «UNTOLD Dubai»، إضافة إلى مشاركة «مدهش» و«دانة» أيضاً عبر المسار المخصص للعائلات في وسط مدينة دبي، ما أضفى مزيداً من المرح على التحدي، وظهر إبداع الدرّاجين من خلال تزيين دراجاتهم بالألوان المميزة في بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، ما أسهم في خلق أجواء احتفالية مبهجة.

وقال الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد حارب: «حققت دورة هذا العام من (تحدي دبي للدراجات الهوائية) نجاحاً استثنائياً، وأكدت قوة الترابط بين أفراد مجتمعنا، ويعكس هذا الإقبال منقطع النظير الالتزام بتحقيق هدفنا المتمثل في جعل دبي أكثر المدن نشاطاً في العالم، والسعي لاتباع أسلوب حياة أكثر نشاطاً، ما يسهم في تعزيز جودة الحياة للمشاركين وأفراد المجتمع كافة، ونتطلع في مجلس دبي الرياضي إلى تقديم المزيد من فرص تعزيز اللياقة البدنية والمشاركة المجتمعية في المستقبل».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «يُعد (تحدي دبي للدراجات الهوائية) برعاية (دي بي وورلد) حدثاً أساسياً ضمن فعاليات (تحدي دبي للياقة)، فهو يعكس التزام دبي الراسخ بالصحة واللياقة البدنية، وتؤكد دورة هذا العام من التحدي التي شارك فيها الآلاف من سكان دبي وزوارها على الترابط والروح المجتمعية في المدينة، وقد نجح التحدي في حث المشاركين من جميع الأعمار على تبني أسلوب حياة أكثر صحةً ونشاطاً، واكتساب عادات صحية مستدامة، إضافة إلى الاستمتاع بمشاهدة أشهر الوجهات في دبي.. سعداء بأن نكون جزءاً من هذا الحدث المجتمعي المميز، الذي يسهم في تأكيد مكانة دبي وجهة مفضلة للعيش والعمل على مستوى العالم».

وحظي تحدي هذا العام بدعم من هيئة الطرق والمواصلات في دبي وشركة «إعمار»، ما وفّر تجربة سلسة وآمنة لجميع الدرّاجين، كما وجدت منصات «ديكاثلون» في موقع الحدث لتقديم خدمات إصلاح الدراجات، بعد أن قدمت خدمات مجانية في متاجرها في الفترة التي سبقت التحدي.