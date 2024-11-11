مدرب شباب الأهلي ينفي التفاوض مع روما

نفى مدرب شباب الأهلي، البرتغالي باولو سوزا، دخوله في مفاوضات مع روما الإيطالي لتولي تدريبه خلال الفترة المقبلة.

وقال في تصريحات نقلتها صحيفة «كورييري ديلو سبورت» الإيطالية إنه لا يعلم شيئاً حول ما يتردد بأن روما يرغب في التعاقد معه، مشدداً على أنه لا يفكر في الرحيل عن شباب الأهلي.

وأشار إلى أن فرانكو بالديني، مساعد رئيس نادي روما جيمس بالوتا، سبق له أن عرض عليه تدريب «الغيلاروسي» قبل سنوات عدة، مشدداً على أنه منذ ذلك الوقت لم تحدث أي تطورات.

وأضاف: «نادي شباب الأهلي يقوم باستثمارات كبيرة من أجل استمراري في دبي، وهم يجعلونني أشعر بسعادة كبيرة هنا، وأرغب في الفوز معهم، والمنافسة على جميع البطولات».

وأكدت تقارير إعلامية إيطالية أن هناك اتجاهاً لدى ملاك نادي روما لاتخاذ قرار بالإطاحة بإيفان يوريتش من منصبه كمدير فني للفريق.

من جهتها، ذكرت شبكة «سكاي سبورت إيطاليا» أن أزمة روما لا تتوقف، إذ يقيّم ملاك النادي في هذه الساعات إمكانية إقالة يوريتش من منصبه، وتعيين مدير فني جديد خلال الأيام المقبلة، وحال قرر مسؤولو روما إقالة يوريتش، ستكون المرة الثانية هذا الموسم، بعدما سبق لهم إقالة دانييلي دي روسي.

يذكر أن يوريتش قاد روما في 10 مباريات حتى الآن بجميع المسابقات، فاز في أربع، وتعادل مرتين، وخسر أربعة لقاءات، وسجل فريقه 12 هدفاً، بينما تلقت شباكه 13 هدفاً.

في المقابل، تعاقد شباب الأهلي مع المدرب البرتغالي باولو سوزا، بداية من الموسم الحالي، حيث يقدم «فرسان دبي» مستويات جيدة جداً مع المدرب الذي سبق له تدريب فيورنتينا وساليرنتانا في «الكالتشيو»، إذ يتصدر شباب الأهلي لائحة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، محققاً العلامة الكاملة من ست مباريات برصيد 18 نقطة، متساوياً مع الشارقة الذي خاض سبع مباريات، كما تأهل الفريق إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة، وإلى الدور نفسه في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وينافس بقوة على التأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال آسيا 2.

• باولو سوزا: لا أعلم شيئاً عما يتردد في روما.. ولا أفكر في الرحيل عن شباب الأهلي.