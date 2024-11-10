نهيان بن مبارك يتوّج الإنجليزي بول وارينغ ببطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» للغولف

توّج الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الإنجليزي بول وارينغ بطلاً للنسخة الـ19 من بطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» للغولف 2024، التي أقيمت على مدار 4 أيام في ملعب «ياس لينكس» في جزيرة ياس في أبوظبي، إحدى بطولتي التصفيات الختامية لجولة دي بي ورلد للغولف، والحدث الرابع في سلسلة رولكس لهذا الموسم.

وأقيمت منافسات البطولة بتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي والجولة الأوروبية، وشهدت مشاركة نخبة من 70 لاعباً، حيث تأهَّل أفضل 50 لاعباً في تصنيف «السباق إلى دبي» إلى بطولة جولة دي بي ورلد، التي تختتم الموسم الأسبوع المقبل في دبي.

وحضر حفل التتويج، الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد الإمارات للغولف، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعبد الفتاح شرف رئيس مجلس إدارة بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط، ومحمد المرزوقي الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي الإمارات، وبلال مصطفى الخالد المدير العام لمجموعة محمد رسول خوري وأولاده، وإيريك نيكولي، رئيس مجموعة الجولة الأوروبية، وجاي كينينجز، الرئيس التنفيذي لجولة موانئ دبي العالمية.

وتمكَّن الإنجليزي بول وارينغ من تحقيق 6 ضربات تحت المعدل في اليوم الأخير من البطولة، حاصداً 24 ضربة تحت المعدل على مدار أيام البطولة الأربعة. وفاز بالمركز الثاني مواطنه تريل هاتون بـ22 ضربة تحت المعدل، وحلَّ في المركز الثالث بـ21 ضربة تحت المعدل، 3 لاعبين هم الدنماركي أولسين ثروبورن، والإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، والإنجليزي مات واليس.