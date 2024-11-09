بداية موفقة للشارقة والنصر في «كأس السلة»

افتتح فريقا الشارقة والنصر، أول من أمس، مشوارهما في منافسات المجموعة الأولى من مسابقة «كأس الاتحاد المفتوحة» لكرة السلة، بانتصارين مستحقين، لـ«الملك» على حساب الوصل بنتيجة (80-58) في صالة شباب الأهلي، ولـ«العميد» على حساب البطائح (93-87) في صالة نادي الشارقة.

واحتاج الشارقة لضمان تحقيق الفوز نيل لاعبيه الأفضلية المطلقة، بنتيجتي الربعين الأول والثالث (24-11 و20-5)، فيما اكتفى الوصل بنيل أفضلية خجولة في الربعين الثاني والرابع (21-20 و21-16) التي لم تكن كافية للعودة بالمباراة.

وفرط البطائح بفرصة إنهاء الربع الأول متقدماً (28-20)، والخروج متعادلاً في الربع الثاني (22-22)، بعدما استعاد لاعبو النصر زمام المبادرة، وتقليص الفارق وحسم المباراة لمصلحته في الربعين الثالث والرابع (28-19 و23-18).

وتقام كأس الاتحاد في دورها التمهيدي بنظام دوري المجموعات الموزعة طبقاً للمناطق الجغرافية، بحيث تضم المجموعة الأولى أندية دبي والشارقة ممثلة في (شباب الأهلي، والوصل، والنصر، والبطائح، والشارقة)، فيما ضمت المجموعة الثانية أندية أبوظبي (الوحدة والجزيرة والظفرة)، على أن تسفر نتائج التمهيدي عن ترتيب الفرق الثمانية بناءً على النقاط المسجلة، وتأهلها جميعاً للدور ربع النهائي الذي يلتقي فيه المتصدر مع صاحب المركز الثامن، والوصيف أمام صاحب المركز السابع، والثالث مع السادس، والرابع مع الخامس.