خورفكان يقيل المدرب إيسايلا.. ويتعاقد مع النمر

أعلنت شركة نادي خورفكان لكرة القدم عبر حساب النادي في «إكس»، إنهاء التعاقد مع المدرب الروماني، دانييل إيسايلا، بعد سلسلة النتائج المتواضعة في المباريات الأخيرة للفريق في دوري أدنوك للمحترفين.

وقال نادي خورفكان، في بيان صحافي، أمس: «يتقدم مجلس إدارة النادي بالشكر لأعضاء الجهاز الفني على الفترة التي قضاها مع الفريق، متمناً لهم التوفيق في مسيرتهم المقبلة»، وأوضح النادي أن مجلس الإدارة اتخذ قراراً بتعيين المدرب المواطن، عبدالمجيد النمر، خلفاً للمدرب الروماني إيسايلا لقيادة «النسور» خلال المرحلة المقبلة من الموسم الحالي، بحثاً عن تحسين نتائج الفريق.

ويحتل خورفكان المركز الـ11 على لائحة ترتيب الدوري برصيد سبع نقاط فقط من سبع مباريات، على الرغم من امتلاكه لاعبين من أصحاب الإمكانات الفنية المميّزة الذين لا تتناسب قدراتهم مع النتائج التي حققها الفريق منذ بداية الموسم الحالي.

ولم يحقق خورفكان النتائج المأمولة في الموسم الحالي، ما أدى إلى وداعه لمسابقة كأس رئيس الدولة بعد خسارته أمام عجمان (1-2) في دور الـ16، كما خرج الفريق من مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إثر خسارته أمام الشارقة (0-1) ذهاباً و(1-2) إياباً.