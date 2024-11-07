كلباء يستعين بمدرب منتخب البرازيل للصالات للفوز ببطولة

كشف عضو مجلس إدارة نادي كلباء مشرف الألعاب الجماعية، جاسم الشحي، أن فريق النمور لكرة الصالات يطمح إلى الفوز بلقب الدوري أو أيّ من بطولتَي الموسم الحالي لكرة الصالات، لذا استعد بشكل يليق بذلك، ويمتلك طموحاً كبيراً ترجمه من خلال المعسكر الخارجي الذي أقامه في البوسنة والهرسك، وتعاقده مع مدرب منتخب البرازيل للصالات، ماركوس سوراتو، فضلاً عن استقطابه نخبة من اللاعبين المميّزين.

ويتصدّر فريق كلباء ترتيب بطولة دوري كرة قدم الصالات بعد مضي ست جولات برصيد 11 نقطة، وذلك بعد فوزه على شباب الأهلي (7-4)، تليه فرق خورفكان ودبا الحصن والبطائح برصيد 10 نقاط، مستفيداً من خوضه مباراة أكثر من منافسيه في الفرق التي تليه في الترتيب.

ونجح فريق كلباء في تقديم مستويات فنية جيدة خلال المباريات التي خاضها في الموسم الحالي، أبرزها تعادله مع أقوى فرق البطولة البطائح (3-3)، وبالنتيجة نفسها تعادل مع دبا الحصن المنافس القوي في البطولة، وذلك في أول مباراتين له في الموسم قبل أن يحقق انتصارين مهمين على الحمرية (5-0)، والموج (9-0)، إضافة إلى فوزه، أخيراً، على شباب الأهلي (7-4).

وقال الشحي لـ«الإمارات اليوم»: «هدفنا الفوز بأي من بطولتي الدوري أو كأس الإمارات في الموسم الحالي، لذلك تم الاستعداد بشكل قوي وممنهج، استعداداً لتحقيق هذا الطموح من خلال التعاقد مع أحد أفضل مدربي العالم، البرازيلي ماركوس، وكشفت النتائج الأولى للمباريات عن تعادل مع بطل كأس السوبر فريق البطائح (3-3)، وكذلك التعادل مع دبا الحصن بالنتيجة ذاتها، وهدفنا الاستمرار بذلك وصولاً إلى نهائي البطولة».

وأوضح الشحي أن الفريق يحظى بدعم من مجلس الشارقة الرياضي، ومجلس إدارة النادي برئاسة راشد الكندي، مبيناً أن صدارة الفريق وأداءه ونتائجه الجيدة في الموسم الحالي هي الأفضل قياساً بأغلب المواسم الماضية، إذ سجل 27 هدفاً، ويُعدُّ ثاني أفضل فريق هجوماً، والثالث دفاعاً مناصفة مع دبا الحصن.

وأكمل: «هدفنا واضح، وهو أن يحقق كلباء أفضل الإنجازات في الموسم الحالي، وعلى الرغم من قوة البطولة وصعوبة المنافسات فإن ثقتنا عالية بلاعبي الفريق».