إقالة مدرب العين كريسبو.. وإعلان البديل خلال ساعات

أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن إقالة المدرب الأرجنتيني، هيرنان كريسبو وطاقمه المعاون على خلفية النتائج الأخيرة التي تعرض لها "الزعيم" وآخرها الخسارة 4-5 من الهلال السعودي 1-5 من النصر السعودي في دوري أبطال آسيا علاوة على الهزيمة بثلاثية على يد الأهلي المصري في كأس القارات "الانتركونتننتال".

وقال النادي في بيان الإقالة عبر حسابه الرسمي في تطبيق "إكس": "توصل مجلس الإدارة إلى اتفاق مع المدرب كريسبو وطاقمه المعاون على إنهاء العلاقة التقاعدية، ويتقدم المجلس بالشكر للجهاز الفني على احترافية العمل وجهوده مع الفريق والمساهمة في تحقيق الإنجاز الآسيوية إلا أن النتائج في الفترة الأخيرة لم تكن على قدر الطموح".

وأضاف البيان: "يؤكد مجلس الإدارة أنه سيتم الإعلان عن اسم المدرب القادم خلال الساعات المقبلة بعد الانتهاء من إجراءات التعاقد بصفة رسمية".