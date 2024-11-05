الوصل يفرّط بالفوز على ملعبه في «النخبة»

سقط الوصل في فخ التعادل 1-1 أمام ضيفه السد القطري، أمس، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، ليفشل للمباراة الثانية في الفوز على ملعبه بعدما كان قد خسر في الجولة الثانية أمام الأهلي السعودي بهدفين دون رد.

ورفع «الإمبراطور» رصيده إلى النقطة السابعة ليبقى في المركز الخامس في حين بقي الفريق القطري في المركز الثالث بثماني نقاط.

وأهدر الوصل فرصاً سهلة في الشوط الأول، أخطرها عبر جوناتاس سانتوس الذي استقبل كرة عرضية من سياكا سيديي، لكنه سددها في المدافعين.

وأضاع اللاعب نفسه فرصة داخل الصندوق والمرمى مفتوح على مصراعيه، ليُسدد بغرابة فوق العارضة.

وبعدها مباشرة أضاع علي صالح فرصة أخرى من انفراد بالمرمى ليسدد الكرة بمحاذاة القائم الأيسر.

وجاءت الانفراجة عن طريق أليكسيس بيريز من تسديدة صاروخية من خارج الصندوق، وارتطمت بأحد المدافعين وغيرت اتجاهها لتسكن مرمى السد «29».

وانتفض السد في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، وحصل على ضربة ثابتة نفذها بوعلام خوخي من حدود الصندوق لتحف بالقائم قبل خروجها.

وتراجع الوصل إلى نصف ملعبه مع بداية الحصة الثانية من المباراة للحفاظ على تقدمه مع تزايد ضغط الفريق القطري الذي هدد مرمى الوصل بكرة بوعلام خوخي، لكن يقظة الحارس خالد السناني حالت دون أن تستقبل شباكه هدفاً.

ووقع دفاع الوصل في المحظور حينما ترك اللاعب المغربي رومان سايس وحيداً داخل المنطقة ليحول عرضية بوعلام خوخي برأسه إلى داخل المرمى «61».

وحاول الوصل العودة من جديد إلى أجواء المباراة في ظل أفضلية واضحة للسد بعد الهدف الذي سجله، واعتمد على انطلاقات جوناتاس سانتوس الذي كاد يضع إسحاق سوكسيس في انفراد بالمرمى، لكن الدفاع القطري منع الخطورة على مرماه.

وتجددت خطورة السد على مرمى الوصل عن طريق أنس عبدالسلام الذي سدد كرة من مسافة قريبة، لكن خالد السناني أبعد الكرة إلى ضربة ركنية.

وتعرض مدافع الوصل المغربي سفيان بوفتيني للبطاقة الحمراء قبل نهاية المباراة بـ10 دقائق، لكن الوصل حافظ على نتيجة التعادل.