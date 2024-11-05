أندية الأولى من دون علامة كاملة.. وفليتوود يونايتد «حالة طارئة»

واصلت فرق دبا والظفرة والعربي صدارتها لدوري الدرجة الأولى مع ختام الجولة الخامسة برصيد 10 نقاط، لتشتعل المنافسة على بطاقتي الصعود مبكراً في وقت لم يتمكن أي فريق من تحقيق العلامة الكاملة.

وكان دبا قد تعادل مع الظفرة من دون أهداف، وفاز العربي على «غلف إف سي» 3-2، وتعادل حتا والإمارات 2-2، وتغلب الفجيرة على الحمرية 3-0، ويونايتد على الذيد 2-1، وتعادل «مجد» مع مصفوت 2-2.

وسجلت الجولة تغيّب فريق فليتوود يونايتد عن مباراته مع مضيفه الجزيرة الحمراء، وهي المرة الثانية بعد غيابه عن المباراة مع حتا، وكذلك تم تأجيل مباراته مع «مجد» مطلع الدوري.

وتُعد هذه الظاهرة طارئة على المسابقات الإماراتية، إذ لم يسبق لفريق في الدرجة الأولى أن غاب عن الحضور في مباراتين.

من جهته، قال المدرب السابق والمحاضر الدولي عمر الحمادي، لـ«الإمارات اليوم»: إن «غيابات فليتوود ستربك الحسابات الفنية للأندية، وتكلفها مبالغ مالية وتفقدها التركيز، خصوصاً الفرق التي تنافس على الصعود».