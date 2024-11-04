أهدر فرصاً محققة في الشوط الأول.. الوصل يتعثر أمام السد في «النخبة»

سقط الوصل في فخ التعادل 1-1، اليوم الإثنين، أمام ضيفه السد القطري، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، ليفشل للمباراة الثانية في الفوز على ملعبه بعدما كان قد خسر في الجولة الثانية أمام الأهلي السعودي بهدفين دون رد.

ورفع «الإمبراطور» رصيده إلى النقطة السابعة ليبقى في المركز الخامس في حين بقي الفريق القطري في المركز الثالث بثماني نقاط.

وعانى الوصل في بداية اللقاء إذ كاد يستقبل هدفاً بعدما توغل أكرم عفيف من جهة اليسار ووزع كرة عرضية إلى يوسف عبدالرازق وهو على بوابة المرمى لكن من حسن حظ الوصل ضاعت الفرصة.

وبدأ أداء «فهود زعبيل» يتحسن بعد مرور ربع ساعة، وضاعت عليه فرص سهلة للتسجيل، إذ أهدر جوناتاس سانتوس فرصة من كرة عرضية لعبها له سياكا سيديي ليسددها في المدافعين.

وتابع اللاعب ذاته إضاعة الفرص حينما وصلت إليه كرة داخل الصندوق والمرمى مفتوح على مصراعيه ليُسدد بغرابة فوق العارضة.

وبعدها مباشرة أضاع علي صالح فرصة أخرى من انفراد بالمرمى ليسدد الكرة بمحاذاة القائم الأيسر.

وجاءت الانفراجة عن طريق أليكسيس بيريز من تسديدة صاروخية من خارج الصندوق، وارتطمت بأحد المدافعين وغيرت اتجاهها لتسكن مرمى السد «29».

وانتفض السد في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، وحصل على ضربة ثابتة نفذها بوعلام خوخي من حدود الصندوق لتحف بالقائم قبل خروجها.

وتراجع الوصل إلى نصف ملعبه مع بداية الحصة الثانية من المباراة للحفاظ على تقدمه مع تزايد ضغط الفريق القطري الذي عدد مرمى الوصل بكرة بوعلام خوخي لكن يقظة الحارس خالد السناني حالت دون أن تستقبل شباكه هدفاً.

ولكن دفاع الوصل وقع في المحظور، حينما ترك اللاعب المغربي رومان سايس وحيداً داخل المنطقة ليحول عرضية بوعلام خوخي برأسه إلى داخل المرمى «61».

وحاول الوصل العودة من جديد إلى أجواء المباراة في ظل أفضلية واضحة للسد بعد الهدف الذي سجله، واعتمد على انطلاقات جوناتاس سانتوس الذي كاد أن يضع إسحاق سوكسيس في انفراد بالمرمى لكن الدفاع القطري منع الخطورة على مرماه.

وتجددت خطورة السد على مرمى الوصل، عن طريق أنس عبد السلام والذي سدد كرة من مسافة قريبة، ولكن خالد السناني أبعد الكرة إلى ضربة ركنية.

وتعرض مدافع الوصل المغربي سفيان بوفتيني للبطاقة الحمراء قبل نهاية المباراة بعشر دقائق، ولكن الوصل حافظ على نتيجة التعادل.