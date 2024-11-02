بيريز: الوصل يفتقد «شخصية البطل» في الدوري

أبدى مدافع الوصل الكولومبي أليكسيس بيريز، عدم رضاه عن تعادل الوصل مع الجزيرة في الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً أن «الإمبراطور» يفتقد الظهور بـ«شخصية البطل» في مباريات الدوري.

وقال بيريز (30 عاماً) لـ«الإمارات اليوم» إن الفريق واصل إهدار النقاط بتعادله مع الجزيرة بهدفين لكل منهما، أول من أمس، في استاد زعبيل، مبيناً أن النتيجة تأتي بطعم الخسارة بالنسبة إلى الوصل.

وأوضح: «خسرنا نقطتين على ملعبنا بعدما كنا متقدمين حتى الدقائق الأخيرة من اللقاء، وواصلنا الابتعاد عن الانتصارات في الجولات الماضية بمسابقة الدوري، لذلك يجب علينا أن نعيد ترتيب حساباتنا في الفترة المقبلة».

وأضاف: «كان يجب أن نظهر بـ(شخصية البطل)، إذ إن فريقنا حامل اللقب، ويجب أن تكون لدينا ردة فعل أفضل من ذلك، سواء أثناء المباراة أو بعد التعثر في المباريات السابقة، حيث إن الفريق يمتلك الإمكانات التي تؤهله للنهوض مجدداً، وتحسين النتائج».

وتحدث عن مباراة الجزيرة، وقال بيريز: «لعبنا بشكل جيد، رغم أن المنافس تقدم بالهدف الأول، ولكن كانت لدينا ردة فعل جيدة، وأحرزنا هدف التعادل، كما بدأنا الشوط الثاني بشكل رائع بإضافة الهدف الثاني، ولكن لم يحتفظ الفريق بتركيزه حتى نهاية اللقاء، واستقبل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة».

وتابع: «أهدرنا العديد من الفرص التي كانت كفيلة بحسم المباراة لمصلحتنا، ويجب علينا أن نتعلم من هذه الأخطاء، لأن الفارق في النقاط أصبح يتسع بشكل كبير مع الفرق التي تنافس على الصدارة».

وأشار المدافع الكولومبي إلى ضرورة غلق ملف مباراة الجزيرة والتفكير في المباريات المقبلة، وقال: «سنخوض مباراة مهمة بعد غدٍ في دوري أبطال آسيا للنخبة أمام السد القطري، وهي مواجهة صعبة يجب علينا أن ندخلها بكامل تركيزنا، خصوصاً أن اللقاء يُقام على ملعبنا، ونتيجة المباراة مهمة في مشوار التأهل للدور المقبل».

أمّا بالنسبة إلى حظوظ الوصل في المنافسة على لقب الدوري، فقال: «من المبكر الحديث عن ابتعاد الوصل عن المنافسة، إذ إن كل فريق لعب سبع مباريات فقط، ومن جانبنا سنقاتل حتى النهاية، ولكن الأهم كما ذكرت أن نصحح الأخطاء التي ارتكبناها في المباريات الماضية، ونكون أكثر تركيزاً وإصراراً على تحقيق الانتصارات، وأن نظهر بشخصية البطل، وأن نستعيد ما قدمناها في الموسم الماضي، وحصولنا على ثنائية الدوري والكأس، رغم أن ذلك أصبح من الماضي، ولكن في الوقت نفسه علينا أن نستلهم الأمور الإيجابية التي حدثت وأسهمت في هذا الإنجاز، وأن نكررها في الفترة المقبلة».