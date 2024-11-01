جمهور دوري «الهواة» يترقب قمة دبا والظفرة غداً

تنطلق، غداً، الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم (الهواة)، وتشهد الجولة مباراة قمة يترقبها الجمهور تجمع بين دبا والظفرة عند الساعة 16:45 على استاد دبا. وتُعدُّ المباراة نهائياً مبكراً للبطولة، وقمة فنية مرتقبة، خصوصاً أن الفريقين يتصدران ترتيب البطولة، ولكل منهما تسع نقاط مع تفوق دبا بفارق الأهداف. ويتوقع أن تظهر المباراة بمستوى فني عالٍ، لما يتمتع به الفريقان من طموح كبير، إذ يُعدّان من الفرق المرشحة للصعود لدوري أدنوك للمحترفين، إضافة إلى امتلاكهما عناصر مميّزة. كما تشهد الجولة الخامسة أكثر من مباراة قوية ومهمة، حيث سيلتقي، غداً، «مجد» مع مصفوت، والذيد مع يونايتد، بينما تستكمل المباريات، بعد غدٍ، بأربع مباريات، حيث يلعب حتا مع الإمارات، والحمرية مع الفجيرة، و«غلف إف سي» مع العربي، والجزيرة الحمراء مع فليتوود يونايتد.