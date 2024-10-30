غرامات انضباطية لشباب الأهلي والشارقة    

قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم تغريم نادي شباب الأهلي 10 آلاف درهم، لقيام جماهيره «بإشعال العبوات الدخانية، والتلفظ على لاعب الفريق المنافس» خلال مباراة القمة الأخيرة التي جمعت الفريق مع الشارقة ضمن الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين.

وبحسب الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم «تم تغريم شباب الأهلي أيضاً 30 ألف درهم، لحصول لاعبيه على عدد ست بطاقات في المباراة، فيما غرّمت اللجنة نادي الشارقة 10 آلاف درهم، لقيام جماهيره بإشعال العبوات الدخانية وإلقاء عبوات السوائل داخل أرض الملعب، كما غرّمت النادي 35 ألف درهم لحصول لاعبيه على عدد سبع بطاقات في المباراة الواحدة».