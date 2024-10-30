«أبوظبي» يتصدر بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي بـ 13 ميدالية

اختتمت بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي للرجال والسيدات، التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام في فيستفال أرينا دبي، بمشاركة 235 لاعباً ولاعبة، يمثلون 44 نادياً من داخل الدولة وخارجها، تحت إشراف وتنظيم اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ. وشهد اليوم الختامي أجواء تنافسية، أسفرت عن نزالات مثيرة، ومواجهات محتدمة بين المتأهلين للدور النهائي الذي شهد 38 نزالاً، تابعها عن قرب حضور جماهيري كبير، وتميزت بمستوى فني عالٍ من لاعبي الأندية المشاركة من الإمارات، والبحرين، والكويت، ومصر، والأردن، وسلطنة عمان، وليبيا، والعراق، وتونس، وأوزبكستان، والصين. وأسفرت نتائج اليوم الختامي عن صدارة أبوظبي مواي تاي للترتيب العام للأندية المشاركة برصيد 13 ميدالية (سبع ذهبيات، وأربع فضيات، وبرونزيتان)، وجاء في المرتبة الثانية فريق (UAM) بمجموع 10 ميداليات (سبع ذهبيات، وفضية، وبرونزيتان)، فيما حل ثالثاً كولوسيوم مواي تاي برصيد 13 ميدالية (خمس ذهبيات، وست فضيات، وبرونزيتان). من جانبه، قال رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي، رئيس اتحاد الإمارات للعبة، عبدالله النيادي: «تمثل مشاركة 235 لاعباً ولاعبة من 44 نادياً من داخل الإمارات وخارجها مكسباً جديداً لأجندة البطولات، ويعكس مدى التفاعل الكبير للاتحادات المشاركة والأندية واللاعبين مع أنشطتنا ومسابقاتنا المتنوعة، بعد أن أصبحت الإمارات الوجهة الأبرز والنموذج المثالي للتطور الكبير الذي تعاصره رياضة المواي تاي».