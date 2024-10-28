«كأس اليد».. الوصافة لشباب الأهلي وفوز أول للوحدة

حسم شباب الأهلي مركز وصافة الترتيب العام في مسابقة «كأس الإمارات» لكرة اليد، بفوزه على مضيفه مليحة (25-20)، أول من أمس، في ختام الجولة السابعة والأخيرة من البطولة، التي شهدت تسجيل الوحدة العائد حديثاً إلى مسابقات الرجال، انتصاره الأول في البطولة بفوزه على مضيفه الوصل (21-20).

واستهلت الجولة مساء الجمعة الماضي، بلقاء وحيد فاز فيه النصر على ضيفه دبا الحصن (32-25).

واستفاد شباب الأهلي (14 نقطة) من فارق المواجهة المباشرة مع مليحة لفض الشراكة بينهما في المركز الثاني، وجاء دبا الحصن في المركز الرابع، فيما أهدى الانتصار الأول فريق الوحدة التقدم للمركز السادس بثماني نقاط، تاركاً المركز الأخير للوصل برصيد ست نقاط.

ويسدل الستار رسمياً على البطولة بعد غد، بمباراة مؤجلة من الجولة السادسة، تجمع الشارقة (المتصدر برصيد 15 نقطة) بضيفه النصر خامس الترتيب برصيد 11 نقطة، ويتم خلالها التتويج الرسمي للشارقة بالكأس للمرة السابعة تاريخياً، بعد أن حسم مبكراً لقب النسخة الحالية في الجولة الخامسة من البطولة.