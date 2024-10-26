«شرطة دبي» و«السوق الحرة» يتوجان بلقب الريشة الطائرة

توّجت غدير علي، من شرطة دبي، وجيانو مايا بارال، من سوق دبي الحرة، بلقب بطولة الريشة الطائرة في فئتي المواطنات والمقيمات، ضمن منافسات النسخة الـ12 من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات» التي يشارك فيها أكثر من 1200 لاعبة من منتسبات الهيئات والدوائر والمؤسسات والشركات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وتستمر حتى 30 الجاري.

وفازت غدير علي بالمركز الأول في فئة المواطنات ببطولة الريشة الطائرة التي أقيمت في نادي النصر الرياضي، بعد تغلبها على فرح إبراهيم من شرطة دبي، لتحصل الأخيرة على المركز الثاني، وحلت مريم البلوشي من جامعة محمد بن راشد في المركز الثالث، بعد فوزها على روضة الهاجري من مجموعة دوتكو، وفي فئة المقيمات فازت جيانو مايا من سوق دبي الحرة بلقب فئة المقيمات، بعد فوزها على سيلست ماي روسكو من هيئة الصحة بدبي، وحصلت الأخيرة على المركز الثاني، وحلت دوني ماثيو من هيئة الصحة بدبي في المركز الثالث، بعد فوزها على ميشيل أباليت من هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا).

وتقام، اليوم، منافسات بطولة الرماية في ميدان فزاع لرماية السكتون بمنطقة الروية، فيما يقام سباق الموانع غداً، في نادي جرافيتي جيم بمنطقة القوز، وتنطلق منافسات بطولة كرة السلة الثلاثية (3×3) بعد غد الإثنين في نادي النصر الرياضي، وتستمر حتى الأربعاء المقبل.

وتشهد الدورة هذا العام منافسات قوية بين المشاركات من مختلف الجنسيات والأعمار، وتتضمن الدورة تنظيم 8 بطولات، هي: البولينغ، الجري، الدراجات الهوائية، البادل، الريشة الطائرة، الرماية، تحدي الموانع، كرة السلة الثلاثية.