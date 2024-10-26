محمد عبدالباسط: لاعبو الشارقة عائلة واحدة.. والصدارة خير دليل

أكد لاعب فريق الشارقة محمد عبدالباسط، أن لاعبي الشارقة بمثابة العائلة الواحدة، ولا ينظرون إلى ما يردده بعضهم من أن الفريق غير قادر على المنافسة، وقال: «خير دليل على أننا عائلة واحدة هو الوجود في صدارة الدوري مع شباب الأهلي، وعدم التعرض إلى الخسارة حتى الآن»، مشيراً إلى أن الفريق يركّز في كل مباراة يخوضها بشكل منفصل، نظراً لكثرة البطولات التي يشارك فيها. وأوضح اللاعب أن وجوده في المنتخب الوطني ليس بيده، بل هو قرار بيد مدرب المنتخب فقط، وأنه فقط يجتهد ويبذل ما بوسعه، لكن القرار النهائي لمدرب المنتخب.

وقال محمد عبدالباسط لـ«الإمارات اليوم»: «فريق الشارقة يبحث عن الفوز في كل مباراة أياً كان المنافس، نجحنا في تخطي فريق النصر في دور الـ16 من بطولة كأس رئيس الدولة، وكانت المباراة بمثابة نهائي مبكر، ثم تخطينا عقبة سباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا 2، ونسعى يوم غدٍ لتحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق شباب الأهلي في الدوري، الفريقان في الصدارة وبالتأكيد ستكون المباراة صعبة».

وعن الشائعات التي أُثيرت حول فريق الشارقة مع بداية الموسم، حول أن الفريق غير قادر على المنافسة، أوضح عبدالباسط: «نحن في نادي الشارقة عائلة واحدة، ولا ننظر إلى ما يقال خارج أسوار النادي، نبحث عن تحقيق النتائج الإيجابية فحسب لإسعاد الجمهور وكل محبي الفريق، ونتيجة لهذا التركيز يوجد الفريق في صدارة الدوري، وأيضاً البطولة الآسيوية والصعود إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة، وكلها أمور إيجابية في مصلحة الفريق وجمهوره».

وأكد عبدالباسط أن أمر وجوده مع المنتخب الوطني ليس بيده، وتابع: «أبحث عن تقديم أفضل ما لدي داخل الملعب وفي كل مباراة، ووجودي مع المنتخب الوطني قرار بيد المدرب وأحترمه بالتأكيد، وما عليّ سوى تقديم كل ما أملك من مجهود داخل الملعب لمساعدة فريقي، وتحقيق الانتصارات وترك القرارات الفنية للمدربين».

واختتم محمد عبدالباسط حديثه بتأكيد أنه يتمنى أن يتوج مع الشارقة بالبطولات هذا الموسم.