نفاد تذاكر بطولة «أبوظبي إكستريم» قبل 24 ساعة من انطلاق المنافسات

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة «أبوظبي اكستريم» «ADXC 6» عن نجاح تنظيم فعالية «الميزان الاحتفالي» والتي تشمل المواجهة بين اللاعبين المشاركين تمهيداً لانطلاق منافسات البطولة غداً على صالة مبادلة أرينا بالعاصمة أبوظبي.

وكشفت اللجنة المنظمة للحدث الانتهاء من كافة إجراءات الوزن وترتيبات انطلاق البطولة، وسط حضور جماهيري لافت، كما كشفت عن نفاذ التذاكر نظراً للأقبال الكبير من جانب الجماهير ولجميع الجنسيات الشغوفة بالفنون القتالية والجوجيتسو المتطلعة لمشاهدة نخبة من أبطال العالم في قفص النزال.

يُتوقع أن تشهد النسخة السادسة المرتقبة من البطولة منافسات قوية، بفضل القوانين والقواعد المبتكرة التي تم تطويرها لتعزيز الحماس والتحدي في رياضة «الجرابلنج»، والجوجيتسو مما ساهم في إحداث نقلة نوعية على الساحة الدولية، واضافة قيمة جديدة ل «أبوظبي إكستريم» يزيد من إثارة النزالات وشغف الجماهير.

وتنطلق المنافسات بداية من الساعة 7 مساء غداً وحتى 12 منتصف الليل وتضم 15 نزالاً، يشمل 30 لاعباً من أبرز نجوم العالم في الفنون القتالية المختلطة والجوجيتسو قادمين من البرازيل، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، كازاخستان، البرتغال، روسيا، النمسا، البحرين، طاجيكستان، بيلاروسيا، المغرب، اليابان، فرنسا، إيطاليا والكاميرون.

وسيشهد الحدث الرئيس للبطولة نزالاً يجمع البريطاني محمد موكاييف والبرازيلي روجيريو بونترين، في الوزن المفتوح، على أن يواجه البرازيلي جانسن غوميز مواطنه واندرسون فيريرا في الوزن المتوسط، وفي الوزن الخفيف يلتقي الكازاخستاني كوات أخميتوف الأمريكي باتشي ميكس.

كما يشمل الحدث الرئيس المشترك نزالاً يجمع الروسي تاجير أولانبيكوف والبرازيلي جوسيه فورميغا، كما يواجه البرازيلي إيساكي باهينسي، البرتغالي برونو ليما.