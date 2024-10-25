تحدي دبي للياقة ينطلق غداً

ينطلق غداً تحدي دبي للياقة، حيث ينتظر المشاركون في الأسبوع الأول من التحدي، تجارب استثنائية مع العديد من النشاطات الرياضية والتجارب المجتمعية ضمن أجواء مليئة بالحيوية والحماس.

يعد تحدي دبي للياقة مبادرة متميزة تهدف إلى تعزيز أسلوب الحياة الصحية، وجعلها ضمن الروتين اليومي، وذلك من خلال دعوة المشاركين لممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة يوميا وعلى مدار 30 يوماً. فيما يوفر التحدي جدولاً متنوعاً من الأنشطة والفعاليات المجتمعية، إلى انب مراكز لياقة متاحة للجميع، مما يمنح المشاركين فرصة اختيار الأنشطة التي تتناسب مع اهتماماتهم. وبالتالي، يعد تحدي دبي للياقة، الذي يمتد حتى الأحد 24 نوفمبر، فرصة مثالية لتبني أسلوب حياة أكثر صحة.

إليكم لمحة عن الفعاليات المرتقبة في الأسبوع الأول من تحدي دبي للياقة 2024.

ثلاث قُرى للياقة البدنية 30×30 لمدة 30 يومياً

ستقدم قُرى اللياقة 30×30 في شاطئ كايت، وحديقة زعبيل، وحديقة الورقاء، والتي تعتبر مراكز حيوية لممارسة التمارين يومياً طوال أيام التحدي.

تفتح "قرية دي بي ورلد كايت بيتش 30 × 30 للياقة" أبوابها، حيث يجتمع الإلهام والتعاون في مكان واحد. تعتبر هذه الوجهة الرائعة فرصة لتعزيز النشاط البدني من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة، تشمل التمارين المكثفة والجلسات الهادئة، بالإضافة إلى حصص مخصصة للأطفال، مما يضمن أن كل فرد يجد ما يناسبه. ويمكن للجميع تحدي بعضهم في ملعب ديكاثلون الرياضي، أو قضاء أوقات سعيدة في حديقة دبي أكوا بارك التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني أو اكتساب المهارات في ملعب دي بي ورلد للكريكت. وتشمل المناطق الأخرى مركز دي بي ورلد للرياضة، والمنصة الرئيسية لاتصالات "&e"، وملاعب الإمارات للبادل، وجهاز الوثب الارتدادي من طيران الإمارات "Emirates Airline Rebounder"، وبرنامج ميرا للياقة البدنية وفنون الدفاع عن النفس "Boxd" لليافعين، وكرة الطائرة الشاطئية برعاية سن آند سبورتس، وأنشطة تضم تمارين أساسية وتمارين اللياقة القلبية وتمارين التحمل التابعة لطلبات، وألعاب الجمباز وكذلك رياضة الباركور التابعة لوصل، وتمارين شركة ووب "Whoop" التي تتضمن تمارين القوة، وركوب الدراجات، والتجديف . وتستقبل القرية المشاركين خلال أيام الأسبوع من الساعة 8:00 صباحاً حتى 1:00 ظهراً للمدارس، ومن الساعة 3:00 عصراً حتى 11:00 مساء للجمهور، ومن الساعة 7:00 صباحاً حتى 11:00 مساءً في عطلات نهاية الأسبوع. وليست هذه القرية الرياضية مجرد مكان للتدريب، بل فرصة للتواصل، والبقاء في حالة نشاط وتحقيق أهداف 30 × 30.

تعتبر "قرية بلدية دبي 30 × 30 للياقة في حديقة زعبيل" الوجهة المثالية للرياضة في الهواء الطلق، حيث ستقدم مجموعة متنوعة من مناطق اللياقة المصممة لتناسب جميع المستويات. حيث تشمل المناطق الجديدة منطقة كريكيت، ونادي الجري، ومنطقة لركوب الدراجات الهوائية، وملعب كرة سلة 3×3، بالإضافة إلى منطقة لياقة خاصة للأطفال، مما يجعلها المكان الأمثل للنشاطات الخارجية. ومع وجود العديد من الفرص لممارسة الرياضة والاستمتاع بلحظات تستحق التصوير، يمكن للمشاركين الانضمام إلى حصص عروض الأداء والدروس الرياضية التي تُقام على المسرح الرئيسي. لذا، فإن قرية بلدية دبي 30 × 30 للياقة في حديقة زعبيل تدعو عشاق اللياقة البدنية من مبتدئين ومحترفين للاحتفاء بالصحة والمجتمع معاً. وتعد القرية المركز الرئيسي لاستلام بطاقات المشاركة لتحدي دبي للدراجات الهوائية برعاية دي بي ورلد، وتحدي دبي للجري برعاية ماي دبي. وتستقبل القرية زوارها من الإثنين حتى الخميس من الساعة 4:00 عصراً حتى 11:00 مساء، ويمكن للمشاركين استلام بطاقات المشاركة في أي وقت. أما يوم الجمعة، فتفتح القرية أبوابها من الظهر وحتى منتصف الليل، وتقوم بتسليم البطاقات في الساعة 4:00 عصراً. وتشهد القرية يوم السبت والأحد العديد من النشاطات، حيث تستقبل الزوار من الساعة 8:00 صباحاً حتى منتصف الليل، ويمكن للمشاركين استلام ملصق رقم المشاركة في أي وقت طوال اليوم.

توفر "قرية هيئة الطرق والمواصلات 30 × 30 للياقة في حديقة الورقاء" تجربة رياضية رائعة وحماسية لجميع الأعمار ومستويات اللياقة. ويوجد في قلب القرية مركز الدراجات الذي يضم 75 دراجة مع فنيين متواجدين لضمان رحلة سلسة. ويضيف نادي الجري الجديد، تنوعاً وتميزاً من خلال المناطق المخصصة للأطفال، والنساء، وعشاق كرة القدم، ويضمن للمشاركين اختيار النشاط المثالي لهم. فيما تتنوع الأنشطة من الملاعب الآمنة للأطفال إلى مناطق رياضية متعددة الاستخدامات، حيث يمكن الاستمتاع بركوب الدراجات، ولعب كرة القدم، والتنس، وكرة السلة والكريكت. وتستقبل القرية زوارها من الأحد حتى الخميس من الساعة 4:00 عصراً حتى 11:00 مساء، ومن الجمعة حتى السبت من الساعة 4:00 عصراً حتى 11:30 مساء، لذا، فإن القرية هي المكان الأمثل لممارسة التمارين والبقاء في حالة حيوية ونشاط وعيش أسعد اللحظات.

ويُتطلب من الجميع إحضار منشفة وعبوة مياه قابلة لإعادة التعبئة، وتتوفر خدمة الواي فاي العامة ومواقف السيارات في كل من قُرى اللياقة الثلاث للاستمتاع بتجربة سلسة ومميزة. وبفضل الأنشطة المليئة بالحيوية وفرص التقاط الصور الرائعة، تمثل هذه الوجهات مراكز نابضة بالحياة لتعزيز اللياقة والتواصل المجتمعي.

وللاطلاع على أجندة الفعاليات، يمكن زيارة www.dubaifitnesschallenge.com.

تحدي دبي للتجديف برعاية هيئة الطرق والمواصلات في دبي: مغامرة مائية فريدة في سد حتا

تنطلق الدورة الثانية من تحدي دبي للتجديف برعاية هيئة الطرق والمواصلات في دبي، يوم السبت 2 نوفمبر. ويعد هذا الحدث الرائع مناسباً للجميع من مختلف المستويات، وينقسم تحدي التجديف إلى جلسات للكبار وللأطفال، ضمن أجواء مذهلة وسط المناظر الخلابة لجبال حتا. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للراغبين في استكشاف جمال مياه حتا الصافية وإضافة لمسة جديدة لمغامرتهم المائية، الاستفادة من جلسات التجديف المجانية بالكاياك لمدة ساعة واحدة، وهي من الفعاليات الجديدة لهذا العام ومتوفرة حسب أسبقية التسجيل لجميع المشاركين المسجلين. سيجمع التحدي الجماعي مجتمع الجدّافين معاً، مما يتيح للمشاركين التعاون مع زملائهم من راكبي الأمواج في تجربة حيوية تعكس روح اللياقة البدنية والعمل الجماعي.

يمكن التسجيل الآن عبر www.dubaifitnesschallenge.com والاطلاع على مزيد من المعلومات حول الفعاليات في حتا خلال عطلة نهاية الأسبوع. يعتبر التحدي فرصة للاستمتاع بالمياه الهادئة في حتا والتواصل مع الطبيعة من خلال قضاء تجربة فريدة في رياضة التجديف على الألواح.

مراكز مجتمعية منتشرة في جميع أنحاء المدينة:

سواء كانت المشاركة متعلقة بالتدريب في مراكز متخصصة مليئة بالطاقة والحيوية، أو الاسترخاء في جلسات يوغا، أو مشاركة الأطفال في دروس مصممة خصيصاً لهم، فهناك ما يناسب الجميع في المراكز المجتمعية المنتشرة في المدينة خلال تحدي دبي للياقة. حيث تستضيف المراكز آلاف الحصص الرياضية، والفعاليات، والأنشطة التي تعزز أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً. وفيما يلي بعض الفعاليات التي ستقام في الأسبوع الأول للتحدي:

● مركز أكاديمية صيد الأسماك للياقة: استكشفوا عالم صيد الأسماك الرياضي المشوق في بالم فيو إيست في نخلة جميرا. حيث يقدم مركز اللياقة البدنية الفريد هذا شرحا لتقنيات الصيد لجميع الأعمار، مع جلسات تغطي كل شيء من المعدات الأساسية إلى طرق ربط العقد. كما يمكن للمشاركين أيضاً اختبار مهاراتهم باستخدام جهاز محاكاة صيد ممتع يوفر تجربة صيد رياضية غامرة دون مغادرة الشاطئ. يمكنكم الاستمتاع بهذه الأنشطة يومياً من الإثنين 28 أكتوبر حتى السبت 2 نوفمبر، مع بدء الجلسات في الساعة 1 و2 ظهراً.

● مركز سيتى ووك للياقة: يقدم مجموعة مشوقة من الفعاليات والأنشطة ذات الطابع المميز، تشمل عروض الأداء، وجلسات التأمل، وحمامات الثلج. ولإضافة لمسة من المرح، يقدم "NoWayOut" تخفيضات بنسبة 20% على تجارب غرف الهروب المثيرة. ينطلق الحدث يوم الأحد 27 أكتوبر ويتضمن أنشطة يومية في أوقات متنوعة.

● مركز حي دبي للتصميم للياقة: يعد بيئة إبداعية وحيوية ويُمكّن المشاركين من الاستمتاع بمجموعة متنوعة من جلسات التمرين المجانية، تشمل تمارين "HIIT" المكثّفة وجلسات اليوغا. ويفتح المركز أبوابه من الساعة 3 عصراً حتى 9 مساء.

● مركز مدينة إكسبو دبي للياقة: يقدم مجموعة من الأنشطة التي تناسب العائلات والأطفال والأفراد من جميع مستويات اللياقة البدنية. يقع هذا المركز في حديقة الفرسان الذي يطل على المناظر الخلابة، وسيتضمن مجموعة من جلسات اللياقة البدنية في الهواء الطلق المصممة لتعزيز الصحة والعافية للجميع في بيئة ممتعة وجذابة. يفتتح المركز أبوابه يومياُ من 29 أكوبر حتى 3 نوفمبر، مع جلسات من الساعة 7 صباحاً حتى 8 مساءً.

● مركز غيت أفينيو للياقة: احتفالاً بالذكرى العشرين لتأسيس مركز دبي المالي العالمي، سيقدم مجموعة من جلسات اللياقة البدنية والأنشطة، مع 20 درساً مجانياً للياقة البدنية على مدار 20 يوماً وذلك بالتعاون مع أفضل استوديوهات اللياقة البدنية المحلية. يفتتح المركز أبوابه يومياً من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً.

● مركز القرية العالمية للياقة: سيستضيف المركز، المخصص للأطفال، من خلال مسرح الأطفال مجموعة من الأنشطة تشمل عروض الأداء، والتمارين الإبداعية، وجلسات اللياقة التفاعلية. فيما يمكن للآباء الاستمتاع بفعاليات القرية العالمية الرائعة، بينما يتفاعل الأطفال مع الأنشطة. يفتتح المركز أبوابه يومياً من الساعة 5 عصراً حتى 9 مساءً.

● مركز (Golf is Good) "جولف إز جود" للياقة: ستقدم ملاعب الجولف المختلفة في المدينة، طوال أيام تحدي دبي للياقة من ضمنها منتجع خور دبي، ونادي دبي هيلز للجولف، ونادي الإمارات للجولف، وفايف أيرون للجولف، وجولف تيك الإمارات العربية المتحدة، وإم واي جولف دبي، ونادي إلس، دبي، وتوب جولف دبي وجميرا جولف إستيتس. كما يوفر المركز تجربة متنوعة تشمل اللعب، والدروس، والمسابقات، والأنشطة البدنية، لتناسب جميع اللاعبين من مبتدئين ومحترفين. يساهم اتحاد الإمارات للجولف وجولة دي بي ورلد العالمية للجولف في تعزيز التجربة، مما يضمن تفاعلاً مميزاً لكل المشاركين. وتختلف مواعيد الأنشطة حسب كل ملعب.

● مركز "رايب ماركت" للياقة: يقدم المركز مجموعة متنوعة من أنشطة اللياقة البدنية للعائلات والأفراد والأطفال، بما في ذلك حصص اليوغا وجلسات البيلاتس والتمارين الرياضية في الهواء الطلق. يفتتح المركز أبوابه يومياً من 26 أكتوبر حتى 1 نوفمبر، وأيام السبت والأحد حتى 24 نوفمبر، من الساعة 8 صباحاً حتى 7 مساءً.

● مركز المدينة المستدامة للياقة: يقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية التي تهدف إلى تعزيز الصحة والوعي البيئي، وتتضمن معسكرات تدريب مكثفة، وجلسات يوغا، وتمارين عروض أداء لاتينية، وكرة القدم، والدفاع عن النفس، ودروس جيو-جيتسو، واللياقة المائية، ودروس السباحة. يفتح المركز أبوابه يومياً من الساعة 8:30 صباحاً، بالإضافة إلى جلسات مسائية تبدأ من الساعة 4 عصراً.

● مركز وصل جرين بارك للياقة: يقدم مجموعة متنوعة من التمارين المميزة، وتتضمن دورات تدريبية مكثفة، وجلسات يوغا، وأنشطة رياضية ممتعة للأطفال من عمر 5 حتى 15 عاماً مثل كرة السلة، وكرة القدم، وفنون الدفاع عن النفس، وعروض الأداء. بالإضافة إلى ذلك، هناك دروس سباحة للأطفال من عمر 10 أعوام وما فوق، بالإضافة إلى حصة سباحة خاص للأمهات والعائلات التي لديها أطفال صغار. وتتوفر تلك الأنشطة يومياً وفي أوقات متنوعة.

تتوفر مراكز اللياقة البدنية في المواقع التالية: مركز مبادرة القافلة الرياضية للياقة، ومركز بلوواترز للياقة، ومركز دانوب سبورت وورلد للياقة، ومركز حديقة دبي الرقمية للياقة، ومركز مدينة دبي الإعلامية للياقة، ومركز حتا وادي هب للياقة، ومركز أبراج بحيرات جميرا للياقة، ومركز مراسي بي آند أو للياقة، ومركز الشاطئ جي بي آر للياقة، ومركز تلال الغاف للياقة، ومركز تاون سكوير للياقة، ومركز وصل 1 للياقة، ومركز وصل بورت فيوز للياقة، ومركز وصل فيليج للياقة، ومركز نادي زعبيل للسيدات للياقة. ولاستكشاف المزيد، يمكن زيارة www.dubaifitnesschallenge.com.

فعاليات مجتمعية للمساعدة في تحقيق أهداف المشاركين:

توفر دبي جدولاً مميزاً من الفعاليات التي تقدم فرصاً ممتعة ومليئة بالنشاطات الرياضية لتحقيق تحدي 30×30، مع أنشطة تناسب جميع الفئات.

● دبي أكتيف: فرصة لاستكشاف أحدث الاتجاهات والانضمام إلى تدريبات مع مدربين مشهورين في أبرز فعالية للصحة واللياقة والعافية في الشرق الأوسط، والتي يستضيفها مركز دبي للمعارض من الجمعة 25 حتى الأحد 27 أكتوبر.

● المحارب العربي "أريبيان واريور": استعدوا لإطلاق العنان لمحاربكم الذي بداخلكم في الإمارات العربية المتحدة لسلسلة سباقات العقبات المثيرة هذه. سيقام السباق يوم السبت 26 أكتوبر في جزر دبي، بجوار شاطئ جزر دبي، ويعد بإضافة لمسة من الشجاعة إلى روتين اللياقة البدنية الخاص بكم. سواء كنتم تتنقلون عبر عقبات ذات طابع عربي أو تخوضون سباقات تتراوح من 5 كم حتى 50 كم الشاقة، بالإضافة إلى مسار المحارب الصغير، فهناك تحدٍ يناسب الجميع.

● نصف ماراثون 500 بلس: ينطلق يوم 27 أكتوبر من مبنى البوابة في مركز دبي المالي العالمي، ويتضمن مسارات خلابة تمر عبر وسط مدينة دبي.

● سباق سكتشرز للجري الليلي: ينطلق يوم 30 أكتوبر ويعتبر بداية فعاليات السباقات المجتمعية في مضمار "ذا تراك" بميدان للجولف، وهو متاح لجميع الفئات العمرية والقدرات، ويتضمن خيارات لمسافات 3 كم، 5 كم، و10 كم.

● دواثلون المرح مع راشد ولطيفة: يوم حافل بالأنشطة والفعاليات تستضيفه مدينة إكسبو دبي يوم 1 نوفمبر، ويشمل سباقات جري ودراجات مخصصة للأطفال من 3 حتى 15 عاماً، مع مسافات مصممة لتناسب مختلف الأعمار.

● سباق الحواجز الهوائية من سكتشرز: تستضيفه مدينة إكسبو دبي يوم 2 نوفمبر، حيث يمكن للمتسابقين اختيار مسارات بطول 2.5 كم أو 5 كم، والاستمتاع بمشاهدة معالم رائعة تعكس المستقبل. فيما يتضمن المسار تسعة حواجز مصممة لاختبار الرشاقة، والتوازن، والقدرة على التحمل، مثل الزلاجات والمتاهات. ومن أبرز التحديات الحماسية، "برج سرج" الذي يرتفع لـ 9 أمتار. ويمكن الاستمتاع بإطلالات رائعة على معالم مدينة إكسبو دبي، ومنها ساحة الوصل وجناح الاستدامة.

● بطولة بريميير بادل P1 دبي: يُقام خلال الفترة من 3 حتى 10 نوفمبر في استاد سوق دبي الحرة للتنس، حيث سيشارك في هذا الحدث المرموق 320 من نخبة اللاعبين يتنافسون على جوائز تصل قيمتها إلى 1.8 مليون درهم، مما يضمن أسبوعاً مليئاً بالمباريات المشوقة والأنشطة الترفيهية خارج الملعب.

● سباق دبي لجري السيدات 2024: سينطلق مجدداً يوم 3 نوفمبر في حديقة الفرسان بمدينة إكسبو دبي، للاحتفاء بتمكين المرأة من خلال سباق مخصص للسيدات، يجمع المشاركات من جميع أنحاء العالم.

● كأس دبي للبادل: يعتبر من التحديات الرياضية الجديدة التي ينتظرها عشاق الرياضة، حيث ستشهد هذه الفعالية مجموعة من البطولات المجتمعية الثمانية التي تهدف إلى جذب اللاعبين من جميع المستويات في أجواء تنافسية حماسية. يمكنكم الاستمتاع بمباريات استعراضية، والأهم من ذلك، الانضمام إلى البطولات التي سيتنافس فيها لاعبو البادل من كافة أنحاء الإمارات، مما يتيح لهم التواصل والتفاعل. وتقام البطولة بنظام الإقصاء، حيث ينتقل الفائزون إلى الجولات التالية حتى الوصول إلى المباراة النهائية.

وجبات صحية من طلبات خلال تحدي دبي للياقة

لكل من يتطلع لتحسين عاداته الغذائية بشكل أفضل خلال تحدي دبي للياقة، ستقدم "طلبات" مجموعة من الوجبات الصحية والمغذية من أفضل المطاعم الصحية المصنفة خلال التحدي. لن تدعم تلك الوجبات أهداف اللياقة البدنية للمشاركين فقط، بل ستسهل عليهم أيضاً الوصول إلى خيارات شهية تأخذ بعين الاعتبار أسلوب الحياة الصحية.

لتبقوا مطلعين على أحدث الأنشطة والمفاجآت المقبلة خلال هذا الأسبوع المميز في تحدي دبي للياقة، ولمعرفة المزيد من المعلومات وكذلك المشاركة، يُمكن زيارة www.dubaifitnesschallenge.com. كما يُنصح باستخدام الوسم #ShareYour30 على وسائل التواصل الاجتماعي لتشجيع الآخرين على المشاركة.

تطلق دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي الدورة الثامنة لتحدي دبي للياقة، بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين: دي بي ورلد، وبلدية دبي، وماي دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي؛ إضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين: سن آند ساند سبورتس، ومركز ذا برين آند بيرفورمانس التابع لدي بي ورلد، وسيتي ماستركارد، وديكاثلون، ودوبيزل، وطيران الإمارات، وبنك الإمارات دبي الوطني، واتصالات من &e، ولاروش بوزيه، والميرا للتطوير العقاري، وطلبات، ووصل، وووب، وشمال - كايت بييتش، وإعمار، وحتا كاياك؛ والشركاء الرسميين: غرف دبي، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول، وصيدلية سوبركير؛ والشريك الإعلامي: شبكة الإذاعة العربية؛ والشركاء الحكوميين: مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وشرطة دبي، ووزارة التربية والتعليم، ولجنة تأمين الفعاليات، وهيئة الصحة بدبي.