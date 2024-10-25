نقل مباراة منتخب السلة مع لبنان إلى الإمارات في «تصفيات آسيا»

كشف مدير المنتخبات الوطنية لكرة السلة، راشد النقبي، أن الاتحاد الآسيوي قرر نقل مباراة المنتخب الوطني مع نظيره اللبناني المقررة في 22 نوفمبر المقبل، إلى الإمارات، ضمن النافذة الثانية من المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا 2025.

وقال النقبي لـ«الإمارات اليوم»: «قرر الاتحاد الآسيوي نقل لقاء المنتخبين الإماراتي واللبناني إلى دبي، كما قرر إقامة مباراة الإياب في بيروت خلال فبراير المقبل، وذلك في ظل الظروف السائدة التي تشهدها المنطقة».

وأوضح: «تم الاستقرار على صربيا لإقامة المعسكر الخارجي بين السابع و18 نوفمبر المقبل، وكان من المقرر وفق خارطة الإعداد المسبقة لـ(الأبيض) التوجه فور انتهاء معسكر صربيا إلى بيروت لإقامة معسكر جديد قبل لقاء المنتخب اللبناني، إلا أن قرار الاتحاد الآسيوي دفع الجهاز الفني إلى تعديل خطته، بمنح اللاعبين فور العودة من صربيا، يوم راحة، والتجمع مجدداً لوضع اللمسات الأخيرة قبل لقاء (منتخب الأرز) في 22 فبراير بدبي».

وأضاف: «وفق خارطة الإعداد ذاتها، يتجمع المنتخب في الثاني من نوفمبر المقبل في صالة نادي الشارقة، مع غياب لاعبي شباب الأهلي المرتبطين مع أنديتهم في استحقاق الأهلي البحريني في المنامة المقرر في الخامس من الشهر ذاته، ضمن ثانية جولات الدور التمهيدي للنسخة الثالثة من بطولة سوبر غرب آسيا عن المنطقة الخليجية، على أن يلتحق عناصر شباب الأهلي بالمنتخب عند التوجه للمعسكر».

وأشار النقبي إلى أهمية المعسكر الصربي في رفع جاهزية «الأبيض» واستكمال صفوف عناصره، وقال: «عانى المنتخب خلال النافذة الأولى من المرحلة النهائية للتصفيات الآسيوية في فبراير الماضي، غيابات مؤثرة للعديد من عناصره الأساسية، وكان لها الأثر الكبير في تعرض الأبيض للخسارة بصعوبة في مواجهتيه أمام منتخبي البحرين وسورية بنتيجتي (64-70) و(63-78) على التوالي، ونعوّل في المعسكر الصربي على اكتمال صفوف المنتخب للمرة الأولى، والاستفادة من التجارب الودية التي يتخللها المعسكر في بلوغ الجاهزية المطلوبة قبل ضربة بداية النافذة الثانية».

واختتم: «نتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية في المواجهتين المقبلتين سواء أمام لبنان أو بلقاء البحرين مجدداً في 25 نوفمبر، وذلك بطموح استعادة (الأبيض) لحظوظه، قبل خوض النافذة الثالثة والختامية في فبراير المقبل، ومواصلة الاستراتيجية التي وضعها اتحاد اللعبة في عودة (سلة الإمارات) للانضمام إلى كبار آسيا في المستوى التصنيفي (A) الذي يسمح حصراً بالمشاركة في البطولات القارية، والمنافسة على البطاقات المؤهلة إلى بطولات كأس العالم».

الوصل يهزم الوحدة

حقق الوصل انتصاره الأول في دوري السلة للموسم الحالي، بفوزه على ضيفه الوحدة بنتيجة (86-61)، أول من أمس، لحساب الجولة الأولى من ذهاب الدور التمهيدي.

وتفوق الوصل في الربعين الأول والثاني (26-15 و29-13)، فيما فشل الوحدة في العودة بنتيجة المباراة على الرغم من نيل لاعبيه الأفضلية في الربعين الثالث والرابع (18-13 و15-8).

وأهدى الانتصار فريق الوصل الدخول في شراكة بالمركز الثالث في الترتيب العام مع البطائح، برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، متأخرين بفارق نقطة واحدة عن شباب الأهلي والنصر والشارقة المتشاركين في الصدارة، وأدت خسارة الوحدة إلى بقائه شريكاً مع الجزيرة والظفرة في المركز الأخير برصيد نقطتين لكل منهم.

. تعديلات على خطة المنتخب تحضيراً للمرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2025.