رسمياً.. المنتخب وقيرغيزستان على استاد محمد بن زايد

أعلن اتحاد كرة القدم رسمياً أن استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي سيستضيف مباراة المنتخب الوطني مع نظيره منتخب قيرغيزستان في 14 نوفمبر المقبل (الساعة 20:15 مساء)، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 لحساب المجموعة الأولى.

وذكر الاتحاد في بيان، أمس، أن مباراة «الأبيض» مع قطر في الجولة السادسة ستقام 19 نوفمبر المقبل على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في الثامنة مساء.

وأشار الاتحاد إلى أنه سيتم طرح تذاكر المباراتين إلكترونياً خلال الأيام المقبلة.