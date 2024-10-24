مدرب ظفار: النصر يملك مقومات الفوز بـ «أبطال الخليج» والدوري المحلي

أكد مدرب فريق ظفار العماني، المصري أحمد حافظ، أن فريق النصر الإماراتي يملك مقومات المنافسة والفوز بلقب دوري أبطال الخليج، وأيضاً الدوري الإماراتي، مشيراً إلى أن العميد يجب أن يكون من أهم المرشحين للفوز بالبطولة الخليجية والمحلية أيضاً، بما يملك من إمكانات لاعبين، مشيراً إلى أنه لم يتلق أي عرض من الأندية الإماراتية.

ونجح النصر في تحقيق فوز كبير على ظفار العماني بنتيجة 5-2 في أولى جولات دوري أبطال الأندية الخليجية، وذلك بعد شوط أول انتهى بالتعادل (1-1)، وكان ظفار طرفاً قوياً في المباراة، على الرغم من الظروف التي مر بها الموسم الماضي، والبداية المتأخرة لفترة الإعداد.

وقال المدرب المصري أحمد حافظ، لـ«الإمارات اليوم»: «نظام بطولة دوري أبطال الأندية الخليجية بالتأكيد سيخدم فرقاً بعينها، بسبب عدد اللاعبين الأجانب، وجاهزية الفرق، على عكس فرق أخرى لا تملك عدد اللاعبين الأجانب نفسه، والجاهزية، ففريق ظفار تم تجميع لاعبيه منذ ثلاثة أشهر فقط، ولعب ثلاث مباريات، وبالتأكيد مجلس الإدارة يُشكر على ما قام به من مجهود، لتجهيز اللاعبين والاشتراك في هذه البطولة».

وكان سبتمبر الماضي قد شهد قراراً تاريخياً في عُمان، بعد تطبيق قرار هبوط فريق ظفار إلى دوري الدرجة الأولى، بسبب عدم نجاحه في الحصول على الرخصة المحلية الآسيوية، وهو ما شكل صدمة لعميد الأندية العمانية.

وأضاف مدرب ظفار: «الفريق قدم مباراة رائعة، ولا نستحق أن نحسر بهذا الرقم، حدثت بعض الأخطاء الفردية في 10 دقائق، كلّفت الفريق ثلاثة أهداف، وخلاف ذلك كان الفريق يسير بشكل رائع، والشوط الأول أيضاً كان إيجابياً، أشكر اللاعبين على الأداء الجيد».

وتابع: «كنا نعرف وضع فريق النصر جيداً، وأنه خارج من خسارة ووداع لبطولة الكأس، وشاهدنا المدرجات خالية، وبالتالي كانت رغبة النصر في الفوز مهمة وضرورية للفريق والنادي، فالفريق يملك لاعبين لديهم إمكانات تؤهلهم لكي يكونوا من ضمن المرشحين للفوز بلقب البطولة الخليجية، وأيضاً لقب الدوري الإماراتي».

وأكد المدرب المصري الذي سبق له العمل في الدوري اللبناني والسعودي والعماني أنه لم يتلق أي عرض للتدريب في الأندية الإماراتية.