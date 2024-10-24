مشجع للنصر السعودي: دبي حققت حلمي بمشاهدة رونالدو

أكد مشجع نادي النصر السعودي، هارون محمد، أن دبي حققت حلمه بمشاهدة النجم كريستيانو رونالدو على أرض الواقع من داخل أرضية الملعب، أثناء مشاركة اللاعب البرتغالي مع «العالمي» أمام الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال هارون لـ«الإمارات اليوم» قبل مباراة النصر والاستقلال على استاد راشد في دبي، أول من أمس، إنه لا يصدّق هذه اللحظة، موضحاً: «هذا يوم استثنائي بالنسبة لي، لأنني أشاهد فريقي المفضّل الذي أتابعه منذ 40 عاماً، إلى جانب أنني أرى للمرة الأولى الأسطورة كريستيانو رونالدو على أرض الملعب».

وأضاف: «أنا من باكستان، وكنت أعيش في السعودية، قبل أن أنتقل للعيش في الإمارات منذ ثماني سنوات، وتقتصر متابعتي لمباريات الفريق على شاشات التلفزيون، بينما أسهم خوض (العالمي) لمباراته في دوري أبطال آسيا بدبي، في أن أستعيد ذكريات الماضي مع فريقي المفضّل».

وتابع: «كنت أتابع مباريات الدوري السعودي باستمرار أثناء إقامتي هناك، والنصر هو فريقي المفضل، حيث أحفظ لاعبيه القدامى عن ظهر قلب مثل ماجد عبدالله وفهد الهريفي، والعديد من اللاعبين، ومنذ ذلك الحين وأنا من متابعي النصر، حتى بعد رحيلي عن السعودية».

وواصل: «سافرت إلى قطر لمشاهدة مباراة السعودية والأرجنتين التاريخية في كأس العالم 2022، ومن حسن حظي أن (الأخضر) حقق الفوز بهدفين مقابل هدف، وهو الانتصار الوحيد على (التانغو) في البطولة، قبل أن يشق طريقه نحو اللقب».

وأكمل: «في النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا لعب رونالدو مع النصر أمام العين في استاد هزاع بن زايد، ولكنني لم أتمكن من الذهاب إلى المباراة، بينما في هذه المرة لم أفوّت الفرصة، وقررت الحضور إلى استاد راشد فور علمي بأن النصر سيلعب أمام الاستقلال في دبي».

وأوضح هارون أنه يتابع مباريات دوري أدنوك للمحترفين، وقال: «بسبب إقامتي في السعودية والإمارات أصبحت أتحدث اللغة العربية، وبسبب حبي لمباريات كرة القدم، أتابع أيضاً مباريات الدوري الإماراتي، حيث إن نادي الجزيرة هو فريقي المفضّل هنا».