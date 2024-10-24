الأهلي يطلب الثأر من الزمالك بـ «نهائي سوبر» في أبوظبي

يحتضن استاد محمد بن زايد بأبوظبي في التاسعة مساء اليوم، المباراة النهائية لبطولة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

ويأتي «الديربي المصري» الشهير بعد مرور أقل من شهر على مواجهتهما في نهائي كأس السوبر الإفريقي، والذي ظفر بلقبه الزمالك بركلات الترجيح.

وكان الفريقان قد تأهلا إلى النهائي بعدما تخطى الزمالك عقبة بيراميدز بركلات الترجيح، فيما فاز الأهلي على سيراميكا بصعوبة 2-1.

وسيخوض قطبا الكرة المصرية المواجهة الخامسة بينهما على لقب السوبر في الإمارات، من أصل ثماني مواجهات جمعتهما على لقب البطولة، وفاز كل منهما مرتين، إذ نال الزمالك اللقب في المناسبتين بفضل ركلات الترجيح، بينما حسم الأهلي اللقب في الوقت الأصلي للمباراة بالفوز 3-2 و2-0.

ويمتلك الأهلي أفضلية واضحة في إجمالي عدد مرات الفوز بلقب السوبر أمام غريمه الزمالك، إذ فاز في خمس مناسبات، بينما فاز منافسه ثلاث مرات.

ويدخل الفريقان اللقاء هذه المرة وسط ظروف متباينة للفريقين، إذ يعيش أصحاب القمصان البيضاء نشوة الفوز بالسوبر الإفريقي، ويطمح لإضافة لقب آخر هذا الموسم، على حساب غريمه التقليدي.

وسيكون الأهلي تحت الضغط للفوز باللقب والثأر من خسارة لقب السوبر الإفريقي، سعياً إلى استعادة ثقة جماهيره من جديد بعد الهزة الكبيرة التي حدثت في العلاقة بينهما، بعد الخسارة الأخيرة من الزمالك.

ولكن سيكون التحدي الأكبر أمام المدرب السويسري مارسيل كولر الذي بات مطالباً بوقف تفوق مدرب الزمالك، البرتغالي خوسيه غوميز، في ثلاث مواجهات جمعتهما من قبل.

وعلى الرغم من فوز كولر في أول مواجهة له ضد غوميز في نهائي كأس مصر، فإن الأفضلية على مستوى إدارة المباراة كانت لمصلحة المدرب البرتغالي.

وعاد بعدها كولر ليخسر من غوميز في الدوري المصري خلال الموسم المنتهي 1-2، وتكررت خسارته في مسابقة كأس السوبر الإفريقي.

ويمتلك الأهلي أفضلية على صعيد تشكيلته، إذ يدخل المباراة بالقوة الضاربة، ولن يغيب عنه سوى مهاجمه محمود عبدالمنعم (كهربا) الذي عاد إلى القاهرة بسبب عقوبة إدارية وقعت عليه لاعتراضه على عدم اللعب أمام سيراميكا، إضافة إلى المدافع المغربي أشرف داري، فيما سيعتمد الفريق على نجمه حسين الشحات الذي سيبدأ ضمن التشكيلة الأساسية، ولاعب الوسط إمام عاشور.

ويتوقع على ضوء تلك التغييرات أن يُجري مدرب الزمالك، خوسيه غوميز، تبديلات عدة على تشكيلة فريقه لمباراة الأهلي، مع عودة عمر جابر إلى مركز الظهير الأيمن، والدفع باللاعب محمد شحاتة في وسط الميدان، مع الدفع بالبولندي كونراد ميشالاك في مركز الجناح الأيسر، إضافة إلى القوة الأساسية التي يقودها أحمد سيد (زيزو)، والمخضرم عبدالله السعيد.

ويسبق هذه المواجهة لقاء سيجمع بيراميدز مع سيراميكا لتحديد صاحب المركز الثالث في الساعة 17:05.

تاريخ المواجهات المباشرة

في «السوبر»

لعبا: 8 مرات

الأهلي: 5 انتصارات

الزمالك: 3 انتصارات